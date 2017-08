Hun har dyrket mørket, nå kommer en mer smilende Lana Del Rey til Øyafestivalen

«Climb up the H of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine», synger 32-åringen Lana Del Rey med typisk hviskende stemme i tittelkuttet på sitt nyeste album Lust for Life.

I låten danser, ler, koser og tar hun klærne av seg sammen med The Weeknd der oppe ved H-en over Los Angeles, før det hele avsluttes med ordene «and a lust for life, keeps us alive» i en nesten uvirkelig lys stemning.

Det er nye toner fra en artist som har brukt seks-syv år på å dyrke sin særegne mørke, mystiske og innadvendte deppepop. Hva har skjedd? Noe i henne selv, og ikke minst i Amerika rundt hunne.

Onsdag kveld avslutter Lana Del Rey første dag under Øyafestivalen.

Se videoen til tittelkuttet «Lust for Life»:

En saktegående kamp mot demoner

Elizabeth Woolridge Grant hadde prøvd seg som både May Jailer og Lizzy Grant før hun i 2010 tok artistnavnet Lana Del Rey. Et selvtitulert, digitalt debutalbum fra samme år ble raskt trukket tilbake, og en stor popkarrière kunne stoppet der.

Sommeren 2011 eksploderte derimot låten og den L.A.-glorifiserende videoen til «Video games» viralt, artisten fikk platekontrakt, og et nytt og unikt musikkunivers åpnet seg.

Et univers som raskt delte folket mellom de som synes Lana Del Rey er drepende kjedelig, og de som fascineres av hennes cinematiske sound, døsig hviskende stemme og mørke tekster. Fans som elsker å lytte til en saktegående kamp mot indre demoner og for kjærligheten.

«It's you, it's you, it's all for you, everything I do. I tell you all the time, heaven is a place on earth with you» synger Lana ganske så håpefullt i sin «debutlåt», men ingenting er selvfølgelig så enkelt.

Les Aftenpostens anmeldelse av det siste albumet: Sensommeren har et lydspor.

NEIL KRUG

Som lyden av California

Lana Del Reys musikk er lyden av et forlokkende California, der vinden blåser svalt og bølgene slår meditativt inn mot strendene. Et slags nostalgisk glansbilde av USA på sitt beste, med referanser til popkultur, diners, blåjeans, bilkjøring, festing og generell amerikansk frihet.

I alle fall utenpå. For bak den høyst dekadente fasaden av sol, sommer, rus og tilsynelatende lykke, er det tidvis svært mørkt.

Den ordentlige debuten het da også Born to die, og på alle tidligere albumcover har Lana Del Rey sett mot oss med et flatt blikk, selv om himmelen bak er skinnende blå. Det har handlet om giftige forhold, vold, rus, død og håpløshet, en slags pop-noir av ypperste klasse.

Hun er beskyldt for å romantisere det mørke og farlige fra da hun selv var i trøblete forhold, for eksempel ved å synge linjen «he hit me and it felt like a kiss» på sitt tredjealbum, men nekter for dette i et ferskt intervju med Pitchfork:

– Nei, jeg liker det ikke, men dette var det eneste jeg visste om. Jeg skrev aldri bedre da det var kaos rundt meg. Når ting er bra, blir musikken bedre, sier Lana Del Rey.

Fra pur pop og tung hiphop til ny jazz og vakker folkemusikk. Her er 12 plater fra 2017 du bør lytte til.

Løfter blikket og ser et nytt USA

Forandringen er definitivt synlig til årets album Lust for Life, frontet av en smilende Lana Del Rey på omslagsbildet. Nå handler heller ikke alt om indre demoner, selv om det fortsatt finnes solide doser av kjærlighetstrøbbel også her.

«It hurts to love you, but I still love you, it's just the way I feel. And I'd be lyin', if I kept hidin', the fact that I can't deal» synger hun i den fabelaktige låten «13 Beaches», som handler om å «deale» med både slitsomme paparazzier og menn.

Det beste på Lust for Life er likevel låtene der Lana løfter blikket og ser på det nye USA rundt seg. «Is it the end of an era, is it the end of America?» undres hun i «When the world was at war we kept dancing», og president Donald Trumps holdning til kvinner får sin kritikk i «God bless America – and all the beautiful women in it».

– Et lite rop ut til kvinner og andre som ikke alltid føler seg trygge når de går ned en gate sent om kvelden. Kvinner føler seg mer utrygge nå under Trump-administrasjonen, sier Lana Del Rey til Pitchfork og innrømmer at hun har kjent på frykten selv.

NEIL KRUG

Ikke rart at hun smiler ...

«There's somethin' in the wind, I can feel it blowin' in. It's comin' in hotly and it's comin' in strong» synger Lana Del Rey i pianoballaden «Change» mot slutten av det nye albumet.

Selvfølgelig er det en pen liten hilsen til sin store musikalske helt Bob Dylan, men sannsynligvis også en hilsen til seg selv. Hun som i avsluttende «Get Free» endelig føler seg trygg og som har rett i at musikken blir bedre når hun har det godt med seg selv.

Hennes fortsatt døsige loungepop oser ikke av fest, men den er definitivt ikke like «deppa». Nylig gikk Lust for Life også til topps på Billboards albumliste, så suksessen fortsetter.

Ikke rart at hun smiler på coveret.