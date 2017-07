Linkin Park-vokalist Chester Bennington funnet død

Det bekrefter en rettsmedisiner, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi utfører nå en etterforskning. Foreløpig blir dette behandlet som et mulig selvmord, sier rettsmedisiner Brian Ellias til Buzzfeed.

Chester Bennington etterlater seg sin kone og seks barn.

Vokalisten slet med misbruk av alkohol og narkotika i flere år, skriver TMZ og flere andre medier.

Sønderknust

I et langt intervju med The Guardian i 2011 fortalte Bennington åpent om rusproblemene, og at han ble utsatt for seksuelle overgrep som barn.

Gitarist og Linkin Park-kollega Mike Shinoda skriver på Twitter at han er sjokkert og sønderknust over dødsfallet.

Etter at Soundgardens frontfigur Chris Cornel døde i mai, fremførte Bennington Leonard Cohens «Hallelujah» på minnestunden.

Hybrid Theory

Rockebandet Linkin Park slo igjennom internasjonalt med debutalbumet Hybrid Theory i 2000. Albumet solgte 30 millioner kopier verden over.

Blant bandets mest kjente sanger er «Faint», «In the End» og «Crawling».

Bandet spilte på Hovefestivalen i 2011.