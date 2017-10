Kutter pressestøtten med 17 millioner: – Dramatisk, mener redaktørene

I dag la regjeringen fram statsbudsjettet for neste år, og det er klart at de gjør et kutt på 25,7 millioner i pressestøtten. Samtidig legger de opp til en ny innovasjonsordning på 7 millioner, som gjør nettokuttet til 18,7 millioner.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener det er dramatisk:

– Et netto kutt på nesten 19 millioner i mediestøtten er dramatisk, og helt feil retning i mediepolitikken. Selv om det legges inn en pott på syv millioner kroner til innovasjon, så går likevel den samlede støtten ned.

Skuffet over regjeringen

– Vi er skuffet over at regjeringen, år etter år, fremmer disse forslagene i en tid hvor mediene mer av alt trenger hjelp for å komme gjennom en voldsom transformasjon. Vi frykter at redaksjonelle miljøer vil svekkes og at det igjen vil føre til fravær av journalistikk på viktige samfunnsområder, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen hadde store forventninger til at det ble også nullmoms for digitale produkter, men det har ikke regjeringen lagt opp til nå. Til Medier24 sier Olsen:

– Vi er selvsagt skuffet. Vi har ikke fått alt for mange signaler på at de ville komme med en endring. Men det var opplagt at de hadde muligheten, men grep den heller ikke nå.

Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag sier de er både overrasket og skuffet over at regjeringen foreslår å kutte i pressestøtten:

– Nå har man hatt et mediemangfoldsutvalg som har kommet med en grundig rapport med konkrete forslag på hvordan man skal hjelpe mediene i den digitale transformasjonen. Men så kommer man med kutt i stedet for. Det er fortvilende og håpløst, sier Frantzen.

– En sviktende finansiering gjør at det blir vanskeligere for journalistene å gjøre jobben sin. Det er et problem for hele samfunnet, sier hun.

Øker NRK-lisensen

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier det er vanskelig å forstå hvorfor kulturminister Helleland gjør dette, når Mediemangfoldsutvalget var svært tydelig på at situasjonen krever økt innsats:

– Det er uforståelig at kulturministeren ikke lytter til svært tydelige råd fra Mediemangfoldsutvalget og en samlet norsk mediebransje, sier Øgrey.

Hun er derimot positiv til en ny innovasjonsordning, men mener at den burde kommet på toppen av pressestøtten:

– Det er positivt med en innovasjonsordning, men dette burde vært friske midler, sier Øgrey.

Flere redaktører og medieaktører har gjennom bred debatt de siste månedene stilt seg kritisk til NRKs dominerende posisjon i norsk presse.

– Det er et paradoks at mens pressestøtten kuttes med 25,7 millioner kroner, så økes NRKs lisens. Det er vanskelig å se at dette fremmer norsk mediemangfold, sier Øgrey.

