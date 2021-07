Ny roman om to av Haugesunds største skipsredere: – Ikke så vanskelig å skrive at de var lesbiske

Cecilie Enger klarte ikke å glemme et bilde fra mellomkrigstiden. Det ble utgangspunktet for hennes nye roman.

Cecilie Enger er aktuell med sin nye roman «Det hvite kartet».

Året er 2014. Cecilie Enger har nettopp kommet over et bilde av to kvinner i et fotomagasin. Det er noe fascinerende og tiltrekkende ved bildet. Hun vet ikke hvem kvinnene er eller når bildet er tatt, men hun klipper det ut og henger det opp på en oppslagstavle.

På bildet står to kvinner omtrent 1 meter fra hverandre, kledd i lange frakker og bowlerhatter. De smiler ikke.