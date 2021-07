Kultur Kjønn Hun ble i januar anklaget for transfobi av 600 kolleger. Nå har professoren skrevet bok. Kathleen Stock mener transdebatten viser at ytringsfriheten i akademia er under press. – Sårbare grupper skal behandles med forsiktighet, svarer norsk førsteamanuensis.

Nå nettopp

– Jeg tror ikke jeg forteller folk noe de ikke på et nivå allerede vet. De fleste vet at det er to kjønn, og at man ikke kan endre kjønn. Også transpersoner vet det.

Sitatet oppsummerer Kathleen Stocks posisjon i transdebatten. Hun er professor i filosofi ved University of Sussex. I sin nyeste bok, Material Girls: Why Reality Matters for Feminism, argumenterer hun for hvorfor hun mener transbevegelsens påstand om at «transkvinner er kvinner», ikke egentlig er sann.

Stocks spesialfelt er fiksjon og feminisme. Hun beskriver ideen om at transkvinner er kvinner, som en fiksjon mange tar del i. Loven som gir transpersoner rett til å endre kjønn, betegnes dermed som en juridisk fiksjon, en slags «nyttig usannhet».