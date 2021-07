Norske Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes

Norske Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes. Hun vant prisen for sin rolle i filmen «Verdens verste menneske».

Renate Reinsve mottok lørdag prisen for beste kvinnelige skuespiller under den prestisjefylte filmfestivalen i Cannes. Foto: Eric Gaillard, Reuters / NTB

Sammen med filmens regissør Joachim Trier var Reinsve til stede da hovedprisene ble delt ut under den 74. filmfestivalen i franske Cannes lørdag kveld.

– Tusen takk. Og tusen takk til juryen, jeg beundrer dere så mye. Denne prisen tilhører så mange, sa en rørt Renate Reinsve da hun mottok prisen lørdag kveld.

Rollen som Julie er den første hovedrollen Reinsve har gjort i norsk film. Hun er tidligere kjent fra serier som «Nesten voksen» og «Hvite gutter».

«Verdens verste menneske» har vært en av 24 filmer som ble tatt ut til den gjeve hovedkonkurransen under festivalen. Det var på forhånd knyttet spenning til om selve filmen kunne nå helt til topps og vinne selve hovedprisen, Gullpalmen, men den gikk til den franske filmen «Titane».

Prisen for beste kvinnelige skuespiller var likevel ikke helt uventet, ettersom regissør Trier og hovedrolleinnehaver Reinsve i forkant av prisutdelingen eksplisitt var blitt kalt tilbake til Cannes.

Renate Reinsve fikk prisen utdelt av den sørkoreanske skuespilleren Lee Byung-hun. Foto: Eric Gaillard, Reuters / NTB

Første norske seier

Etter premieren i Cannes kunne hun avsløre at hun er blitt tilbudt minst ett nytt filmtilbud.

– Jeg har faktisk fått ett, sa Reinsve til NRK tidligere denne uken.

Det er første gang en norsk skuespiller, kvinne eller mann, vinner en av hovedprisene under hovedkonkurransen i Cannes.

Det er faktisk første gang en norsk spillefilm vinner pris i det mest prestisjetunge programmet i Cannes.

Kun ni norske spillefilmer har vært plukket ut til hovedkonkurransen siden festivalens begynnelse. Oppmerksomheten om filmen og Reinsve har vært enorm.

På forhånd hadde Trier uttrykt at han var mer enn fornøyd med bare å bli plukket ut til hovedprogrammet under filmfestivalen.

Hovedrollene i filmen, som får norsk premiere 15. oktober, spilles av Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum. Manuset er skrevet av Joachim Trier og Eskil Vogt.

Renate Reinsve og regissør Joachim Trier i Cannes. Foto: Vianney Le Caer, Invision / NTB

Hylles av kulturministeren: – Tatt hele verden med storm

Kulturminister Abid Raja (V) er blant de første til å hylle den norske skuespilleren.

– Renate har tatt hele verden med storm og blir på fortjent vis hyllet overalt! Og for en fantastisk skuespiller og person det også er, skriver Raja i et innlegg på Facebook.

Kulturministeren skriver at prisen er utrolig flott for norsk film, for regissør Joachim Trier og for Reinsve.

– For henne vil det åpne tusen nye dører. Og jeg gleder meg til å følge hennes nasjonale og internasjonale karriere som nå venter henne, sier Raja.

Åtte minutter stående applaus

«Verdens verste menneske» er en romantisk komedie og handler om Reinsves rollefigur, Julie. Filmen dreier seg rundt Julie, som er rundt 30 år gammel, og hennes jakt etter kjærlighet og mening i livet.

Aftenpostens filmanmelder, Kjetil Lismoen, beskriver filmen som en «vakker hyllest av Oslo og en kvinne som søker sin egen vei».

Ifølge TV 2 fikk filmen stående applaus i over åtte minutter etter premieren i Cannes 8. juli.

Tabbe fra jurylederen

At det var franske «Titane» som vant Gullpalmen, er det nå ingen tvil om. Usikkerheten skyldtes at juryleder Spike Lee leste opp vinneren for tidlig ved en feil.

Vinneren av Gullpalmen skulle egentlig offentliggjøres helt til slutt i den storslagne seremonien, men da Lee skulle lese opp vinneren i kategorien beste mannlige skuespiller, kunngjorde han Gullpalme-vinneren i stedet.