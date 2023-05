Ingrid Bjørnov og ABBA i «Mitt Oslo»: – Norges mest pop-historiske sted

– Ekeberghallen er en pop-gigant! utbryter Ingrid Bjørnov. På samme sted som ABBA startet deres første verdensturné: Nå forteller artisten at svenskene har gitt en sang. Til demenssaken. I Norge.

Bak scenen i Ekeberghallen 28.1.77: Etter konserten overrakte kronprinsparet flere salgstrofeer. Fra venstre: Manager «Stikkan» Anderson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, dagens konge og dronning, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson.

David Bowie. Frank Sinatra. Beach Boys: En glitter-rekke av Ekeberg-glemte navn har opptrådt i det som da var Oslos største sal. Også en ABBA-entusiast fra Oppsal kjenner den, fra innsiden.

– Jeg gikk på Holtet videregående, så vi hadde gym her. Elevene tenkte nok ikke på at vi spilte håndball på pophistorisk grunn. I dag hallens musikalske fortid kjempegøyal. Ja, helt legendarisk. 46 år senere er det nesten ikke til å tro at ABBA startet den første verdensturnéen akkurat her. Sammen med en stab på rundt 40 personer var gruppen i Oslo i én uke, har jeg lest, og bodde på hemmelig sted. Under konserten sendte australsk radio direkte. Fra Ekebergsletta!