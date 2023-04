Kultur Kunstig intelligens (AI) Snapchat har lansert KI-venn. Vi prøvde å bli kjent med ham. Har vår nye robotvenn egne meninger? Slik gikk det da vi intervjuet ham.

08.04.2023 14:44

Fikk du med deg den robotlignende figuren «My Ai», som dukket opp i toppen av feeden på Snapchat fredag kveld?

Snapchat meldte om at KI- KI-KI er forkortelsen for "kunstig intelligens".tjenesten var tilgjengelig for betalende brukere i slutten av februar. «My Ai» er en samtalerobot bygget med OpenAIs GPT-teknologi. Nå kan det se ut som at gratisbrukere i Norge har fått den også.