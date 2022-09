Den vakre lidelsen

Tyler Futrells nye «Stabat Mater» er så vakker at det gjør vondt.

terJungEnsemble fremførte «Stabat Mater» under kirkemusikkfestivalen. Her fra en annen konsert i mars.

Aksel Dalmo Tollåli Klassiskanmelder

Nå nettopp

Hvordan uttrykker man en mors sorg over sin døde sønn? Den katolske teksten «Stabat Mater» – Marias sorg over den korsfestede Jesus – tar for seg nettopp dette og er blitt tonesatt av utallige komponister. Teksten er også temaet for årets todelte utgave av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Etter første runde før påske, er andre runde nå i gang med et mer internasjonalt program.