Forfatterdebutant gikk viralt og til topps på bestselgerliste

En debutant som strevde med boksalget, gikk til topps på Amazons bestselgerliste. Magi skjedde da en video av forfatteren på den lite besøkte boksigneringen gikk viralt på Tiktok.

Shawn Warner (58) fikk uventet hjelp da han prøvde å selge bøkene sine på et kjøpesenter i Texas. Vis mer

The Guardian snappet opp historien og skrev saken om ungdomsboken som plutselig føk til topps på Amazon.

Forfatteren så trist ut, der han satt bak bokstabelen i en bokhandel i Forth Worth i Texas. Det var ikke akkurat kø for å kjøpe et signert eksemplar av debutboken hans. Så kom to fremmede bort til ham.

Tiktoker Jerrad “Red” Swearenjin beskriver møtet slik:

– Jeg var ute på shopping da jeg så denne mannen som prøvde å selge boken sin. Jeg leser ikke engang bøker, men tenkte at han kanskje trengte litt hjelp.

Mordmysterium

Kameraten filmet at han slo av en prat med forfatteren Shawn Warner, som var glad for at noen viste interesse for boken. Warner har hatt forskjellige yrker, men alltid drømt om å skrive bøker. Debutboken «Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor» er et mordmysterium for ungdom.

Videoen der Warner forteller om sin forfatterdrøm og debutboken, har fått mange millioner likes og kommentarer på Tiktok. Og i løpet av få dager føk den til topps på Amazons bestselgerliste.

Swearenjin publisert videoen på Tiktok søndag. Positive kommentarer strømmer på fra folk som vil kjøpe boken.

Forfatteren selv er overveldet. På sin webside skriver han at det som skjedde, er utenfor hans fatteevne.

– Jeg er så takknemlig, skriver han.

Warners roman ble trykket som pocketutgave av den Texas-baserte forleggeren Black Rose Writing i november 2022. Forlaget har nå fått det travelt med å få ut lydbok og innbundet utgave av boken som plutselig er superpopulær.

Trender på #Booktok

At en bok plutselig kan suse inn på bestselgerlister etter å ha gått viralt, er ikke uvanlig. Emneknaggen #booktok har mange milliarder visninger på Tiktok.

De fleste bokhandlere og biblioteker har nå riggede bord eller hyller med #Booktok-bøker og følger nøye med på hva som trender.

Bøker som ble utgitt for mange år siden, kan plutselig ta av. Mange unge vil heller ha bokanbefalinger fra vilt fremmede mennesker på Tiktok enn fra etablerte bokanmeldere, skriver Aftenposten i en sak om trenden.