Et tannløst gjensyn

Ricochets etterlengtede comebackalbum innfrir ikke forventningene.

Ricochets er endelig tilbake, men det er langt fra alle låtene som sitter.

02.02.2023 18:00

Omsider er Ricochets tilbake. Deres fjerde fullengder er også gjengens første album på 17 år. Et for mange etterlengtet comeback fra et av landets sterkere rockeband. Men singlene har ikke gitt de helt store forhåpningene. De har vært litt tamme, rett og slett.

Dessverre overbeviser ikke albumet heller. Det er noen gode låter i samlingen, men disse redder ikke helhetsinntrykket av at dette er en skive som kunne trengt mer tid i ovnen.

