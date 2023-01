Dagens quiz: Fredag 27. januar 2023

26.01.2023 19:30

1. Hva het bandet som ble grunnlagt i Malmö i 1970 av Mikael Wiehe, Björn Afzelius og Peter Clemmedson?

2. I hvilket år skjedde den såkalte Ålesundsbrannen, som gjorde over 10.000 mennesker hjemløse?

3. Hvilken gresk sagnskikkelse forelsker seg i sitt eget speilbilde?

4. Hva er det norske navnet på knokkelen clavicula?

5. Hvem står bak humorkarakteren Edel Hammersmark Gjervan?

6. Hva er diameteren på et golfhull?

7. I hvilken fransk by ble kokkekonkurransen Bocuse d'Or arrangert i helgen?

8. Hvor gammel var kong Harald da han ble konge?

9. Hva heter administrasjonssenteret i Bardu kommune?

10. Hva er Nato en forkortelse for?

