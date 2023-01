Skuffende fra Rosalía

Fra pumpende bass og åttitallsnostalgi til tilbakelent pop og kosmisk folkemusikk.

Rosalía.

27.01.2023 07:36

Første låt delvis på engelsk fra den katalanske sangeren, hvor tittelen står for «Lie like you love me». For så vidt fengende, med spreke rytmer og gøy refreng, men spiller på godt brukte stilgrep som raskt blir glemt. En smule skuffende fra en artist som har vist evne til å tenke utenfor boksen.

