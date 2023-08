Kultur Film Snytt for Hollywood-glamour, men holder med de streikende

LOS ANGELES (Aftenposten): Den stjernespekkede premieren på André Øvredals nye film «The Last Voyage of the Demeter» ble avlyst som følge av streiken i Hollywood. – Klart det var en nedtur, men streiken er viktig, sier regissøren.

Publisert: 19.08.2023 19:29

– Det var en nedtur, det skal jeg innrømme. Men sånt skjer, og dette er en viktig streik, sier André Øvredal da Aftenposten treffer ham i Los Angeles.

Universal Pictures hadde tenkt til å slå på stortromma for lanseringen av hans nye skrekkepos «The Last Voyage of the Demeter». En påkostet premiere i New York, komplett med eksklusiv etterfest på et innleid skip. Øvredal planla å ta med seg familie fra Norge, og gledet seg til å feire etter å ha jobbet med filmen i fire år. Men da Hollywoods manusforfattere og skuespillere gikk ut i streik i henholdsvis mai og juli, ble hele arrangementet avlyst.