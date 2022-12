Dagens quiz: Fredag 23. desember 2022

Hvilket begrep brukes om populærmusikk fra Sør-Korea?

7 minutter siden

1. Under hvilket kvinnenavn markedsfører Tine sine juiceprodukter?

2. Hva heter barnebokserien om Andy og Terry, som bor i et stadig høyere hus?

3. Hva heter den samiske festgryteretten som består av reinsdyrkjøtt, poteter og grønnsaker?

4. Fra hvilken amerikansk by kommer basketlaget Golden State Warriors?

5. Hvilken fisk kalles også marulk, sjødjevel og havtaske?

6. Hva heter gorillaen vi møter i «Flåklypa»-filmene?

7. Hva er fagtermen for bakteriebelegg på tennene?

8. Da Jonas Gahr Støre nylig skulle oppsummere 2022, sa han «dette året har bare en dato». Hvilken dato siktet han til?

9. Hvilket begrep brukes om populærmusikk fra Sør-Korea?

10. Hva heter det salte havområdet i Atlanterhavet som er omgitt av Golfstrømmen, den nordatlantiske strøm, Kanaristrømmen og den atlantiske ekvatorialstrømmen?





Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn