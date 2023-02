Dagens quiz: Fredag 17. februar 2023

17.02.2023 14:51

1. Hvilket ord på s brukes om å laste, transportere og fortolle gods for andres regning?

2. Hva heter Bergens byrådsleder?

3. Hvilke to farger består Somalias flagg av?

4. Hva står TV-forkortelsen SVT for?

5. Hvilke fem fugler nevnes i første vers av sangen «Alle fugler»?

6. Hvilken animasjonsfilm fra 2008 handler om en liten robot som rydder i søppelet menneskeheten har etterlatt seg på Jorden?

7. Hvilken sjokolade het tidligere Big Cat?

8. Hvor utkommer Lofotposten?

9. Hva står IKT for?

10. I hvilket europeisk land står kjernekraft for rundt 70 prosent av strømproduksjonen?





1. Spedisjon.

2. Rune Bakervik.

3. Blå og hvit.

4. Sveriges Television.

5. Gjøk, sisik, trost, stær og lerke.

6. «Wall-E».

7. Lion.

8. I Svolvær.

9. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

10. Frankrike.

