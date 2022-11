En fengende historietime med «lektor» Dylan

Bob skriver om sine forbilder – og ender med å si mye om seg selv og sin musikk.

Bob Dylan gir nå ut sine første bok etter at han fikk nobelprisen i litteratur.

Seks år er gått siden Bob Dylan (81) fikk sin høyst fortjente nobelpris i litteratur. Han fikk prisen for det som nå er seks tiårs virke som artist, og for «å ha skapt nye poetiske uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen», som det het i Det Svenske Akademiets begrunnelse.

Dylan er en mester, men også han kommer selvfølgelig fra et sted. Fra en historie, en tradisjon, og den er minst like musikalsk som litterær. Hans nye bok «The Philosophy of Modern Song» forteller oss hvordan.