Da kong Harald tok over tronen i 1991, hadde ingen smarttelefoner å ta bilder med. Eller internett. Eller sosiale medier. I dag er det flere mobiltelefoner enn mennesker på kloden. Biler kjører av seg selv. Robotkirurgi gjennomføres på tvers av landegrenser, kjøtt dyrkes i laboratorier, og høyteknologiske robotproteser kan styres med tankene og kjøpes med kryptovaluta.

Skal en følge med på teknologi og samfunn, er det ingen bedre steder å gjøre det enn på den årlige teknologikonferansen South by Southwest i Austin, Texas. Denne uken har kronprins Haakon vært der.

Fakta: South by Southwest (SXSW) Konferanse/festival for teknologi, musikk, film og dataspill 10 dager i mars hvert år Startet i 1987 286.000 besøkende fra 96 nasjoner i 2017 5000 foredragsholdere og paneldeltagere 4000 journalister fra hele verden 2000 konserter fordelt på 100 scener 430 filmvisninger, 130 av dem verdenspremièrer

– Hvorfor er du her, egentlig?

– Fordi det er global oppmerksomhet rundt det som skjer her på South by Southwest. Og det er viktig for både norsk musikkindustri og for alle de spennende norske selskapene som kommer hit, å synes også utenfor Norge. Derfor prøver jeg å bidra litt jeg også, da, slik at de får den oppmerksomheten de fortjener.

– Verden har endret seg for kongehuset også. Da din far tok over tronen, hadde ikke folk engang mobiltelefoner?

– De var i alle fall svære!

– Har teknologien endret Norge siden den gangen?

– Oi. Det er et stort spørsmål.

– Kom gjerne med et stort svar!

– Teknologien har nok endret Norge på mange måter. Det var et stort skifte da smarttelefonene kom og ga folk tilgang til all verdens informasjon til enhver tid. Delingen av informasjon og kunnskap er blitt demokratisert og er mer tilgjengelig for de fleste enn tidligere. Det er en av de positive sidene ved det.

– Det er mye teknologioptimisme her på South by Southwest. Du antyder at det også finnes en skyggeside?

– Ja. For eksempel kommer geneditering for fullt nå. Det kan være bra og positivt. Samtidig er det etisk komplisert dersom vi skal begynne å lage bedre versjoner av oss selv.

– Det kan jo gjøre nordmenn til et superfolk?

– Ja, men er det så positivt, egentlig?

– Når jeg tenker meg om, er vel nordmenn et superfolk allerede?

– Ha ha, ikke sant! Og så er det jo andre ting som allerede er problemer, selvfølgelig. Sosiale medier fører på sitt beste folk sammen, og vi deler kunnskap og energi og muligheter. På sitt verste er det et sted hvor hat spres, og det skjer ting som kan rive samfunnet fra hverandre. Det er dypt problematisk. Der må teknologiselskapene tenke nøye gjennom hvordan de kan løse utfordringene.

– Du har snakket om at norske oppstartsselskaper løser ekte problemer. Hva mener du med det?

– La meg ta noen eksempler: I dag snakket jeg med gründerne i Nyby. De lager en plattform som hjelper folk med å navigere gjennom de ulike samfunnstjenestene.

Blueye robotics jobber med undervannsdroner som kan lære oss mer om livet under vann og hvordan vi kan rydde plast.

No Isolation lager en robot som kan sørge for at barn blir inkludert selv om de har en sykdom som forhindrer dem i å gå på skolen. Roboten sitter i klasserommet for dem, og de kan følge med på undervisningen og vennene fra iPaden sin hjemme.

Alle disse tre er norske oppstartsbedrifter som løser norske problemer, selv om problemene ikke nødvendigvis bare er norske.

– Hvilke problemer står øverst på kronprinsens liste? Hvilke skulle du gjerne sett bli løst?

– Oi! Av alle verdens problemer? Haha, stort spørsmål igjen. Privatliv er et slikt problem. Hvem eier informasjonen om deg, og hvem skal forvalte den? Det må vi finne ut av. Folk må kunne ha et privatliv også i fremtiden. Ellers ligger jo bærekraftsmålene til grunn for mye innovasjon nå. Å få slutt på ekstrem fattigdom, bedre helse, bedre utdanning, ta vare på klimaet og miljøet.

– Kan vi stole på at teknologi vil løse alt?

– Nei. Så enkelt er det dessverre ikke. Det er ikke teknologi som løser problemene, det er mennesker. Det er ikke olje og gass som har gitt Norge god økonomi, det er mennesker som har våget å satse, innovert og fått til utrolige ting.

– Har ny teknologi endret kongehusets rolle?

– Nei. Rollen er konstant gjennom de teknologiske endringene. Men den endrer måten vi gjør ting på, selvsagt.

– Hvordan ser verden ut når du overtar etter din far?

– Jeg er dårlig til å spå, særlig om fremtiden. Men jeg tror teknologien drar oss i riktig retning.