Tirsdag gikk Sylvi Listhaug (Frp) av som justis, beredskaps- og innvandringsminister i Norge. Saken har vekket internasjonal interesse.

Blant andre New York Times, Reuters og Financial Times har skrevet saker om hvordan den norske justisministeren trakk seg etter en Facebook-post for å unngå regjeringskrise.

Aftenposten har snakket med utenlandske korrespondenter for å få om hvordan de betrakter den politiske debatten i Norge.

– Kunne ikke skjedd i Sverige

Svenska Dagbladets korrespondent Bjørn Lindahl mener forskjellen mellom den norske og svenske debatten ikke er så stor.

Han peker blant annet på saken der Moderaternas Hanif Bali måtte trekke seg fra partiledelsen etter en omdiskutert Twitter-melding sist uke.

Lindahl har bodd i Norge siden 1981, og dermed vært med på «et par regjeringskriser» gjennom årene. Han mener den politiske språkbruken i alle de nordiske landene er påvirket av Trump og utviklingen i USA.

– Når man flytter debatten fra avisenes debattsider til sosiale medier, skjer det noe med språket man bruker, det blir flere følelser og utropstegn. Dels har politikken blitt mer polarisert, dels ser vi effekten av den teknologiske utviklingen.

– Norske medier har tradisjonelt vært forsiktige med å skrive om politikeres privatliv. Det ser vi også utfordres av at det er flere plattformer å ytre seg på, sier han.

Olav Olsen

– Jeg tror ikke en svensk justisminister kunne gjort det Listhaug gjorde, i alle fall ikke så lenge Sverigedemokraterna står utenfor regjeringen. I Sverige er regjeringen i større grad et kollektiv med felles standpunkt og avgjørelser enn den norske, sier han.

Dansk minister blandet seg inn i norsk debatt

Politisk kommentator i dansk TV 2, Hans Engell, sier at de har fulgt Listhaug-saken med stor interesse i Danmark. Han har også tidligere vært minister og folketingsrepresentant for Det Konservative Folkeparti.

Den danske Utlendings- og integreringsministeren Inger Støjberg (V) gikk i går ut og forsvarte Listhaug.

Engell mener det er veldig spesielt for en dansk minister å blande seg inn i et annet skandinavisk lands interne politikk og kritisere opposisjonen i Stortinget.

– Etter dansk standard er det helt uhørt for en dansk minister å gå ut og velge side i en norsk debatt. Det ligger klart utenfor hva ministere i Norden pleier å gjøre, sier Engell.

I dag har min gode veninde og kollega Sylvi Listhaug måtte trække sig som justits, beredskabs- og indvandringsminister i... Posted by Inger Støjberg on Tuesday, March 20, 2018

Hardere tone i Danmark

Retorikken i det offentlig ordskiftet i Danmark skiller seg for øvrig markant fra de øvrige skandinaviske landene, påpeker Engell.

– Innvandringsdebatt, terror, integrering og grensekontroll har en vesentlig hardere tone i Danmark. Den er mye mer direkte, skarpere og mer brutal enn det man kjenner i både Sverige og Norge.

Engell mener dessuten at terrorbegrepet har en bredere tolkning i Norge enn i Danmark.

I Danmark har det de siste tiårene vært en parlamentarisk situasjon som har gjort at samarbeid i Folketinget ofte har krysset tradisjonelle politiske blokker. Socialdemokratiet (Aps søsterparti, journ.anm.) og Dansk Folkeparti, som kan sammenlignes med Frp, kjemper mange av de samme kampene i Folketinget.

– Danmark har nesten aldri hatt en «normal» parlamentarisk situasjon. Samarbeidet man ser mellom Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ville ikke skjedd i Norge, mener Engell.

Tradisjon for kompromisser

Gwladys Fouché er sjef for nyhetsbyrået Reuters’ kontor i Oslo. Hun har bodd i Norge i 13 år og har fulgt den politiske debatten tett.

Hun sier at hun opplever de siste dagenes politiske debatt har vært ganske annerledes enn den er til vanlig.

– Det har vært en interessant sak fordi vi har sett en økt polarisering, og det er blitt brukt sterkere ord enn vanlig. Det er ikke så vanlig i Norge, sier Fouché.

Hun er fra Frankrike, hvor politiske kompromisser ikke er like vanlig som i Norge.

– Dersom du forsøker å inngå et kompromiss i den politiske debatten i Frankrike, blir det ansett for å være et svik mot dine idealer. Her i Norge er det tradisjon for å inngå kompromisser, og det blir ansett for å være en positiv ting. I Norge er det viktig å finne konsensus, sier Fouché.

Hun peker på tre ting som gjorde Listhaug-saken interessant for et internasjonalt publikum.

– For det første sier det noe om hvor stor påvirkning 22. juli fortsatt har på det norske ordskiftet. For det andre er det et norsk uttrykk for populismen som øker i store deler av Europa. For det tredje var det interessant fordi situasjonen kunne felt den norske regjeringen, sier Fouché.

Olav Olsen

Norge preges av konsensus

Richard Milne er Financial Times’ korrespondent for de nordiske og baltiske landene, og har kontor i Oslo. Han mener den største forskjellen fra hans hjemland Storbritannia, er at den norske politikken fortsatt stort sett er preget av konsensus.

– Noe av det vanskeligste med å dekke norsk politikk som korrespondent, er at det er svært lite uenighet om grunnleggende problemstillinger. Det er vanskelig å forklare forskjellen på for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre til lesere i utlandet.

Milne har fulgt Listhaug-saken den siste uken, men ventet i det lengste med å skrive om det politiske dramaet.

– De nordiske landene går ganske ofte gjennom det dere kaller politiske kriser. Vi i utenlandske medier er mer opptatt av spørsmål som kan si noe om hva som skjer i verden, enn hvilket parti som går frem eller tilbake. Men debatten om Listhaug de siste årene har vært interessant fordi temaer som immigrasjon og fremvekst av populistiske partier resonnerer langt utenfor Norges grenser.

Milne mener bruken av sosiale medier har endret den politiske debatten i mange europeiske land.

– Nyhetene de siste dagene viser hvordan sosiale medier fundamentalt har endret politikken. Jeg tror kanskje Sylvi Listhaug forsto det raskere enn mange, og har forsøkt å dra fordel av det. Det er en ny måte å kommunisere med folk, sier han.