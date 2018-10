I slutten av første episode av NRKs nye dokumentarserie Gåten Orderud trekker Per Orderuds advokat Cato Schiøtz paralleller til det uløste drapet på Olof Palme. Schiøtz’ klient er nettopp dømt til 21 år for å ha drept sin far, mor og søster, og advokaten drar frem Palme når han annonserer at «siste ord i denne saken er ikke sagt».

Orderud-saken er ikke akkurat det nasjonale traumet Palme-saken ble for våre naboer, men to tiår senere er saken fremdeles så mystisk, omtalt og betent at historien er moden for fem-seks timer dokumentarserie i beste sendetid på rikskringkastingen.