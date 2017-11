Tirsdag kveld ble vinnerne av en av de viktigste litterære prisene i Norge, Brageprisen, offentliggjort på Dansens hus i Oslo.

I 2017 går den til Olaug Nilssen i klassen for skjønnlitteratur, Maria Parr i kategorien Barne- og ungdomsbøker, Thomas Reinertsen Berg i sakprosa-klassen, Cecilie Løveid i lyrikk-klassen, mens Hedersprisen går til Kari Grossmann.

Vondt å lese

Olaug Nilsens roman Tung tids tale (Det Norske Samlaget) er et rørende brev til en elsket sønn, en fortvilet rapport fra en utmattende hverdag og et virkningsfullt kampskrift mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati, skriver Brageprisjuryen i sin begrunnelse.

Fortelleren i Olaug Nilssens bok er en sykmeldt trebarnsmor som har sett sin førstefødte utvikle seg fra en uvanlig oppvakt smårolling til en autistisk, lite kommunikativ niåring som må passes døgnet rundt.

Aftenpostens hovedanmelder Ingunn Økland skrev i sin anmeldelse:

«Hittil har de fleste foreldre anstrengt seg for å gi et forsonlig bilde av det syke barnet. Olaug Nilssen derimot skildrer en smerte som er så skamfull og så fysisk at jeg blir skjelven. Hovedpersonen i Tung tids tale er rett og slett et voldsoffer. Hun er moren som blir slått og bitt av sin egen autistiske sønn».

Vakker kvalitetsbok

Aftenpostens litteraturanmelder, Erika Fatland, utropte sist søndag Thomas Reinertsen Berg til en sterk kandidat til årets Bragepris innen sakprosa.

Slik gikk det også.

Verdensteater (Forlaget Press) er journalisten Thomas Reinertsen Bergs første bok og samtidig den første norske boken om kartenes historie.

Før kart ble allemannseie og nå en integrert del av mobiltelefonen, var kart – ifølge oppmålingsdirektøren Kristian Gleditsch – «et kostelig klenodium som ble oppklebet, bevart og arvet». Vakre, forseggjorte, håndkolorerte kart prydet veggene i velstående hjem, skriver Fatland og fortsetter:

«Også Verdensteater er en vakker gjenstand, og selv om den neppe er laget med tanke på å vare i generasjoner, er den en pryd for enhver bokhylle. Her er det satset på kvalitet i alle ledd: Boken er trykket på tykt, deilig 100 grams papir, og den er til og med sydd, en sjeldenhet i disse dager hvor de fleste «innbundne» bøker slett ikke er innbundne, men limfrest.»

Den beste barneboken

Maria Parr får Brageprisen for barne- og ungdomsbøker andre gang. I 2009 fikk hun prisen for boken Tonje Glimmerdal, og nå får hun den for Keeperen og havet, (Det Norske Samlaget).

«Dette er ei slik bok som jeg får lyst til å lese høyt, kapittel for kapittel, for alle rundt meg. Her er spenning i hendelsene, drama personene imellom, og humor i nesten hver replikk.», skrev Aftenpostens anmelder Morten Olsen Haugen.

Å lese et kunstverk

I Åpen klasse – Lyrikk – var det Cecilie Løveid som gikk av med prisen for diktsamlingen Vandreutstillinger (Kolon Forlag) Aftenpostens anmelder Henning Howlid Werp skrev i søndagsavisen at dette er Løveid på sitt beste:

«Løveids dikt er det man kaller ekfraser, dikt som beskriver et kunstverk, en kunstgjenstand eller et arkitektonisk verk. I det ligger det en sterk opptatthet av kunsten som uttrykksform, som noe genuint annet enn sanseerfaringen eller arbeidserfaringen.»

