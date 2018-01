Bår Stenvik

Informasjonen

Tiden forlag

Kunstig intelligens er ikke lenger et abstrakt problem for bevissthetsfilosofer. Trusselen er reell. Den som tviler, henvises til sosiolog Zeynep Tüfekçis TED-forelesning fra oktober i fjor. Den skremmende tittelen på forelesningen, så vel som konklusjonen: «We're building a dystopia just to make people click on ads.»

Algoritmer for maskinlæring, med tilgang på massive mengder forbrukerdata, kan plukke opp adferdssignaler vi selv ikke er klar over. Er noen på vei inn i en manisk fase: Hva med en tur til Las Vegas? Dette uten onde intensjoner – vi snakker mønstre fanget opp i blinde.

Synchronized Artificial Mirror

Bår Stenvik har tidligere skrevet sakprosa om skuespilleri, bløff og dataspill. Når han nå tar steget over til fiksjon med Informasjonen, en roman om maskinlæring og menneskelig adferd, er det på mange måter en forlengelse av hans etablerte tematikk. Selv om boken ikke er politisk i snever forstand, er den allikevel særdeles veltimet. Vi lever tross alt allerede i en verden hvor lignende teknologi beskyldes for å påvirke demokratiske valg.

Hovedkarakteren Sven Borg – kroppsspråkekspert – får i oppdrag å lære bort alt han kan til SAM (Synchronized Artificial Mirror). SAM er en avansert utgave av tekstbaserte chatbotter som ELIZA, som bruker terapeutisk speiling for å holde en samtale gående. SAM skal først og fremst lære menneskelig omgang ved å speile Svens ansiktsmimikk.

Twist?

Kanskje det viktigste spørsmålet når man skal bedømme fiksjon om kunstig intelligens, er grad av subtilitet. Man kan se for seg en skala fra actionfilmen Terminator til den britiske antologi-tv-serien Black Mirror. I den ene enden av skalaen er trusselen direkte: En drapsrobot formet som Arnold Schwarzenegger. I den andre enden er trusselen mer snikende. Teknologien ligner deg og meg. Vi er så innbakt i den, eller den så integrert i oss, at vi ikke lenger greier å skille mellom maskin og menneske. Informasjonen tilhører denne enden av skalaen.

Ideene i romanen tar ikke pusten fra meg sånn som enkelte episoder av Black Mirror har gjort. Men Stenvik tar sjangerens grunnspørsmål på alvor: «Hva er virkelighet? Er jeg virkelig?»

Man aner en Thure Erik Lund-innflytelse hver gang det hintes – og det ganske kraftig – til at fortelleren egentlig er en slags posthuman versjon av Sven Borg (formodentlig en lek med ordet kyborg). Romanen legger opp til en twist. Slutten er kanskje ikke like tilfredsstillende som det legges opp til, men veien dit er like fullt spennende.

Kvantifiserbar selvinnsikt

Mer snedig er hvordan Stenvik på satirisk vis vender disse spørsmålene mot samtidens kvantifiserbare selvinnsikt og app-styrte perfeksjonsjag. Som kroppsspråkekspert er Sven Borg bevisst hver minste gest han utfører. Idealet: «Et klart ansikt, et man får tillit til, et ansikt som ikke har noe å skjule.» Forfatteren skaper mye spenning med veldig lite hver gang Svens fasade glipper og han kaver etter kontroll.

Satiren er ikke simpel, ikke banal. Den prøver for eksempel ikke å overbevise leseren om at Sven er like robotaktig som den kunstige intelligensen han jobber med – en felle det hadde vært lett å falle i. Romanen kritiserer implisitt Svens uekthet, men Sven argumenterer godt for den. Sånn forblir romanen tvetydig i ordets positive forstand.

Ved endt lesning undrer jeg fortsatt på om Svens fake-it-till-you-make-it-filosofi egentlig så annerledes fra den til Konfutse eller andre vismenn som opp gjennom tidene har anbefalt å mestre det indre ved først å mestre det ytre?

Savner løftet

Språket er brukbart. Nøkternt. Det funker særlig godt å gjenfortelle et slagsmål i form av bestemte «voldsenheter». Ellers savner jeg det lille løftet boken kunne fått om forfatteren bare hadde utvunnet potensialet i fagspråkets krøkkete rytmer. De pop-psykologiske klisjeene lyder like stygge i romanen som i virkeligheten: «Vi er alle summen av våre vaner, og når vi kan ta kontrollen over dem, kan vi gjøre hva som helst.»

Men poesi er kanskje for mye forlangt av en tross alt ganske solid spenningsroman.