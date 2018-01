Vincenzo Bellinis Norma er en krevende opera å sette opp i dag. Den dramatiske utviklingen er treg og den musikalske fremdriften stopper stadig opp når sangerne skal fremføre sine vakre, men stillestående bel canto-arier. En stil som føltes naturlig for det italienske operapublikumet på 1830-tallet, ser fort maniert og påtatt ut i historiens lys.

Med videoprojeksjoner i svart-hvitt av orkestre, pluss et operakor som først sitter som vanlige folk blant oss i salen før de skrider opp på scenen og inntar roller i dramaet, understreker regissør Sigrid Strøm Reibo at dette er historiefortelling. Det setter en fin metaramme som minner oss på at dramaet eksisterer i musikken, som gjøres levende av musikerne og gjenoppleves av oss.

Men i en opera som med sin stive form sliter med å få frem en følelse av at noe egentlig står på spill, er jeg usikker på om mer avstand egentlig er et godt grep.

Fakta: Norma Opera av Vincenzo Bellini fra 1831 Libretto: Felice Romani Regi: Sigrid Strøm Reibo Medvirkende: Hrachuci Bassenz, Dshamilja Kaiser, Arnold Rutkowski, Antonino Fogliani (dir.), Operaorkesteret, Operakoret. Premiere på denne produksjonen 20. januar 2018. Spilles frem til 23. februar 2018.

Fra barnedrap til putekrig

Norma er den åndelige lederen for en gruppe gallere som forsøker å stå imot romerne. Men samtidig som Norma forsøker å lede folket sitt i motstanden, har hun hatt et forhold til romeren Pollione, og til og med fått to barn med ham i skjul.

Når en av de andre gallerkvinnene, Adalgisa, innleder et forhold til den samme romeren, tvinges Norma til å ta et valg: Skal hun fortsette å beskytte Pollione, og dermed overlate ham til den nye kvinnen, eller skal hun bryte ut av sitt eget dobbeltliv og ta ansvar for folket sitt?

Hun velger det siste, og til slutt ofrer hun både seg selv og romeren på bålet.

Det er egentlig riktig alvorlig, om ikke direkte lett å relatere til. Men dramaet bikker litt for ofte over i ufrivillig komikk.

Som når Norma i ett øyeblikk er i ferd med å ta livet av eget avkom, og i neste driver putekrig med Adalgisa og barna. Eller når Pollioni proklamerer sin fortvilelse («Jeg skjelver!») eller koret som lar seg meget forferde over skandalen («Jeg er stiv av skrekk!»).

Mye er Bellinis (og librettist Felice Romanis) ansvar, men lite er gjort for å bearbeide disse operaklisjeene for et moderne publikum.

Bildereferanser til vår tids nyhetsbilde (en utgave av magasinet Foreign Affairs og bøker om amerikansk krigføring) skal kanskje fungere som en aktualisering – men integreres aldri i resten av det som skjer på scenen, og blir dermed stående som et uforløst element.

Stemmeatleter

Bellinis operaer er klassiske eksempler på den såkalte bel canto-stilen – en italiensk operatrend fra 17- og 1800-tallet som satte solistenes arier i sentrum. Her skulle hovedrolleinnehaverne virkelig få skinne, og komponistene brukte alle verktøyene i skrinet for å trigge lytternes begeistring.

Normas mest kjente arie, «Casta diva», er et prakteksempel. Med et digert tonespenn, kjempelange fraser og masse uttrykk – alt sammen sunget stille og langsomt – er den fryktelig vanskelig.

Slikt krever stemmeatleter, helst noen som både mestrer det teknisk krevende og det musikalsk nyanserte.

De tre solistene i denne utgaven av Norma har dette.

Særlig Dshamilja Kaiser som Adalgisa tar scenen hver gang hun åpner munnen. En stor mezzosopran-klang med både fylde, styrke og nerve, og forestillingens stjerne.

Hrachuhi Bassenz som Norma er også av internasjonalt format. Hun har stålkontroll på Bellinis krevende rolle, og tar oss trygt gjennom Normas fortvilelse og fall. Hennes «Casta diva» er flott, og er et høydepunkt i en ellers treg første akt.

Arnold Rutkowski som Pollione er kanskje den tydeligste atleten. Han synger med fascinerende styrke og presisjon, og klinger fint sammen med Kaisers fylde og Bassenz’ inderlighet. Han låter mer teknisk dyktig enn emosjonelt overbevisende, men glimter til innimellom med øyeblikk av motstridende emosjoner.

Norma er også en opera for koret – og Operakoret viser seg fra sin beste side med både kraft og farge. Antonio Fogliani er hentet inn som dirigent, og lar orkesteret akkompagnere sangerne med fremdrift og selvsikkert pågangsmot.

Videre til Frankfurt

Regissør Sigrid Strøm Reibo har ikke gjort det lett for seg selv. Sist hun gikk løs på opera var det den mildt sagt utfordrende nyskrevne Peer Gynt av estiske Jüri Reinvere. Norma er ikke mindre krevende, og Reibos video- og rammefortellingsgrep er ikke nok til å få den til å føles relevant.

Denne produksjonen av Norma er, som Wozzeck i høst, en samproduksjon med Oper Frankfurt, og skal videre dit til sommeren. Suksessen vil være avhengig av besetningen. I Oslo er det solisttrioen som redder forestillingen fra å bli kjedelig.