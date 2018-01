Prisutdelingen fant sted under en høytidelighet på Grand Hotel i Oslo sent søndag.

Wenche Foss, en av Norges mest celebre kunstnere gjennom tidene, var selv med på å innstifte æresprisen før hun døde i 2011. I år deles hederen, på 100.000 kroner, mellom artisten, komponisten og tekstforfatteren Ingebjørg Bratland og Norsk Fosterhjemsforening.

– Ingenting er svart-hvitt

– Den kombinasjonen er ekstra stas. Jeg er nemlig storesøster til to fantastiske fosterbrødre. Støtteapparatet som foreningen tilbyr, er kjempeviktig. Når man møter folk i en sårbar situasjon, blir man minnet om at ingenting i verden er svart-hvitt. Gjennom årene har jeg lært litt om stigmatisering. Jeg er stolt over å si at den lærdommen deler jeg med Wenche Foss, fastslår prisvinneren.

Fakta: Ingebjørg Bratland Sanger, kveder, komponist og tekstforfatter fra Vinje i Telemark. Flyttet til Oslo i 2008. Begynte å opptre som femåring. Turnerte over hele Telemark, og samtlige skoler der, da hun var ni. Platedebuterte for ti år siden. Har vunnet Landskappleiken i kveding fem ganger. Er bl.a. hedret med Spellemannprisen og utnevnt til norsk og nordisk mester i folkemusikk. Målt i tall er Bratland blant Norges fremste artister i nyere tid: Har solgt nær 70.000 fysiske album, musikken er strømmet over 25 millioner ganger, og norgesturnéene, så langt, omfatter nær 300 konserter. Starter ny riksturné på Rognan i Nordland 15. februar. Mottok Wenche Foss’ Ærespris søndag kveld. Bak prisen står ukebladet Se og Hør og Aller Media. I juryen sitter bl.a. Fabian Stang, Wenche Foss’ sønn.

Gitte Johannessen / NTB Scanpix

Skuespillerinnen, som i desember fikk 100-årsdagen sin offisielt markert, hadde en sønn med Downs syndrom. Her i Norge var hun også først med offentlig å snakke om kreft. At æresprisen årlig deles mellom en person og en ideell organisasjon, bestemte stjernen selv.

Tidenes yngste mottager

Søndag ble prisen delt ut for niende gang. Blant tidligere vinnere er Hege Schøyen, Rolv Wesenlund, Ingrid Bjørnov, Ane Dahl Torp og Sven Nordin. Med sine 27 år er Ingebjørg Bratland den yngste mottageren til nå. Hun er også den første vokalkunstneren som hedres på denne måten.

– Operetter. Folkeviser. Internasjonal Edvard Grieg-formidler: Også æresprisens opphavskvinne var en anerkjent sanger?

Siv Dolmen

– Det vet ikke jeg så mye om, men jeg la merke til at begrepet «formidlingsevne» var viktig for juryen. Den evnen kan jeg uten videre si at jeg deler med de tidligere prismottagerne. Og med Wenche Foss: Det viktigste jeg gjør, er rett og slett å formidle budskap. Folkemusikken var datidens eventyr. Folkemusikken har jeg tatt med meg inn i popmusikken.

Morten Holm / NTB SCANPIX

– Har utrolig lakenskrekk

– Resultatene, målt i tall, er nokså voldsomme. Rett før atter en utsolgt norgesturné: Hvordan ser «Bestselger-Ingebjørg» på egen suksess?

– Ooooh. Altså: Denne våren her, den blir mye. På litt under to måneder skal jeg opptre nesten 50 ganger, på 44 steder. Jeg kan ikke kjøre premièrefest i hver by; da går det galt. Problemet er bare at jeg er så sosial og har utrolig lakenskrekk. Ofte prater jeg meg helt vekk etter konsertene. Nei, jeg må nok kjøre en roligere stil fremover. Jeg merker at jeg er blitt eldre.

– Du verden. Artisten som har fått tre soloalbum strømmet 25 millioner ganger, så langt, stavrer så å si mot 30-årsalderen? Helt ærlig: Hvordan er det å forvalte en så sterk publikumsappell?

Kallenavn: «Radio Bratland»

– Hmmm. Svaret er at det der er jeg utrolig dårlig på. Blant venner og folk jeg jobber med, har jeg fått kallenavnet «Radio Bratland» - jeg prater og prater, mye mer enn jeg synger. Og jeg er så utrolig lat og sløv!

– Sløv?

– Å synge gjør jeg aldri hvis jeg ikke må. Ofte kritiserer jeg meg selv høyt. Men så sier manageren min, Petter Singsaas, at jeg hele tiden går og tenker på musikk og synger inni meg. Tenk å være så heldig, du.

– På hvilken måte, mer konkret?

Rolf Øhman

– Å kunne nå ut til så mange mennesker og samtidig være så grusomt lat. Karrièren startet bra, den, men jeg har akkurat den samme formidlingsevnen og stemmen i dag som da jeg var syv. Selv om jeg kombinerer folkemusikk med pop, surfer jeg videre på talentet som ble oppdaget da jeg var liten. Oi, oi, oi.

– Hva er det nå?

– Jeg kom til å tenke på at Wenche Foss var 73 år det året jeg ble født. Hva skal jeg finne på når jeg blir så gammel? Allerede nå er jeg altfor lat av meg.

– Også med tanke på 50 ventende konserter, helt frem til 29. april?

– Nei, altså. Våren kan jeg ikke tenke på. Den snakker jeg bort, uansett. Av og til må jeg faktisk ta hviledager alene, hjemme i leiligheten på Grünerløkka.

– Hva skjer da?

– Jeg prater med meg selv.