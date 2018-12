Disney snur bunken for tiden og lager klassikerne sine på nytt. Løvenes konge som live action kommer til sommeren, og så følger en lang rekke med lignende prosjekter. Det har ligget en viss idétørke i luften i mange år. At de nå følger opp klassikeren Mary Poppins fra 1964, er hverken overraskende eller pussig. Før jeg så filmen, syntes jeg det hørtes ut som et ytterst risikabelt foretagende. Litt som den katastrofale remaken av Annie for fire år siden (som riktignok ikke var Disney).

Kan man tangere Julie Andrews og Dick van Dyke? Overgå «A Spoonful of Sugar», «Chim Chim Cheree» eller «Supercalifragilisticexpialidocious»? Særlig. Men jeg legger meg flat. Den nye filmen er et fyrverkeri. Forseggjort på alle måter. Velskrevet, velspilt, fornøyelig og lekker.