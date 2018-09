Munchmuseet holder åpent til nytt museum er klart

– Det blir ekstra viktig for oss å holde åpent nå når Nasjonalgalleriet stenger dørene i januar, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Tirsdag meldte Aftenposten at Nasjonalgalleriet stenger dørene i januar 2019. Det er helt uvisst når museet igjen vil åpne for publikum. Nasjonalmuseet mener sikkerhetsrisikoen ved å holde åpent er for stor. Slik tenker ikke Munchmuseet.

– Dette kunne vært en anledning for oss til å spare penger, men vi har valgt å holde driftskostnadene oppe. Vi synes det er viktig å holde tilbudet til publikum åpent, sier Hansen.

Hun mener det er viktig å holde på publikum og bygge forventninger til det nye Munchmuseet, som åpner i Bjørvika i 2020.

– Dessuten vil vi sikre oss nytt publikum i løpet av 2019. Oslo er en hovedstad. Vi må ha et kunsttilbud til både Oslo-folk og tilreisende. Dette blir ekstra viktig nå når Nasjonalgalleriet stenger dørene, sier Hansen.

– Forpliktelse overfor publikum

Direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, sier museet har planlagt i flere år for å kunne holde åpent helt frem til nytt museum står klart.

– Dette handler om å ha en forberedt organisasjon og å ta beslutninger deretter. Vi har klare forpliktelser overfor publikum og et bredt utstillingsprogram både på Tøyen og utenlands neste år.

Dan P. Neegaard

Noen av de ansatte flytter inn i Bjørvika allerede i desember 2019.

– I realiteten må vi drifte to museer samtidig. Det har vi forberedt organisasjonen på i flere år, sier Henrichsen.

Munch til Russland og Kina

Det skal være Munch-utstillinger både i Russland, England og Kina neste år. I høst vises Munch i Japan. På Tøyen inntar nå stjernekunstneren Marlene Dumas lokalene sammen med bilder av Munch.

– Vi merker stor etterspørsel etter Munch både innenlands og utenlands. Det er viktig at vi beholder energien og dynamikken i museet, og det er viktig at vi holder på publikum, samarbeidspartnere og sponsorer, sier Henrichsen.

– Nasjonalmuseets ledelse sier at sikkerhetsmessige grunner gjør det umulig å holde Nasjonalgalleriet åpent. Hvordan forholder Munchmuseet seg til sikkerheten?

– Jeg vil ikke kommentere Nasjonalmuseets beslutning, og jeg pleier ikke å si så mye om sikkerheten. Men premissene er klare, og sikkerheten for Munch-verkene er selvfølgelig på det aller høyeste sikkerhetsnivå, sier direktør Henrichsen.

heidi.borud@aftenposten.no