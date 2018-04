Lange køer inn til generalforsamling: Vårt Land-redaktøren fikk sparken. I dag kommer oppvasken i konsernet.

Hva skjedde da Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen måtte gå? Det er spørsmålet som styret i Mentor Medier skal svare aksjonærene på under en ekstraordinær generalforsamling mandag ettermiddag. Her må de også ta stilling til et mistillitsforslag mot styrets leder, Tomas Brunegård.

Interessen for generalforsamlingen er åpenbart stor. I forkant av møtet var det kø hele trappen opp til andre etasje på Håndverkeren konferansesenter. Møtet skulle ha startet klokken 15.00, men da klokken var ti over tre var det fortsatt lang kø og mange som ventet på å registrere seg. Møtet ble derfor kraftig forsinket.

Det første generalforsamlingen tok stilling til hva hvorvidt pressen skulle få lov til å følge seansen. Det bestemte de seg for å si ja til. Dog med noen forbehold: Ingen lydopptak eller videoopptak, og begrensinger på fotografering.

Selve mistillitsforslaget kom til verden etter at en eiergruppe reagerte på prosessen bak oppsigelsen av Mathisen. Om aksjonærene stiller seg bak mistillitsforslaget, blir avgjort mandag ettermiddag.

Dagens Næringsliv skriver at hovedeier Jan Erik Mushom har redusert aksjeposten sin i Mentor Medier før mandagens ekstraordinære generalforsamling. Det ble i følge DN bekreftet da styreleder Tomas Brunegård åpnet generalforsamlingen mandag.

Fakta: Dette er saken: I mars ble det klart at styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten, ikke hadde tillit til daværende redaktør Åshild Mathisen. Det endte med at hun ble oppsagt 23. mars. Det vekte sterke reaksjoner. Redaksjonsklubben var imot oppsigelsen og flere hundre lesere sa opp abonnementet på avisen. En gruppe aksjonærer reagerte på at de ikke var informert om prosessen som gjorde at Mathisen måtte gå. Derfor la de frem mistillitsforslaget mot styreleder i Mentor Medier, Tomas Brunegård. Det skal diskuteres 16. april. Bak gruppen står blant annet Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (som eier 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), Redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

Dette skjer i dag:

I innkallelsen til dagens generalforsamling er det ett punkt som skiller seg ut: I dag skal aksjonærene i Mentor Medier bestemme om de stiller seg bak mistillitsforslaget mot styreleder Tomas Brunegård.

Det ble lagt frem av en eiergruppe som reagerte kritisk på at generalforsamlingen ble lagt så sent som mulig ifølge aksjeloven og at eierne ikke var informert før Mathisen ble oppsagt.

Aksjeloven sier at styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen en måned etter at et krav fra eiere av minst en tiendedel av kapitalen blir lagt frem.

Gruppen bak mistillitsforslaget står for tilsammen rundt 17 prosent av aksjekapitalen (se i den første faktaboksen). Etter at de reagerte, ble en ny møteinnkalling sendt ut med et nytt vedtak. Eiergruppen uttrykker sterk mistillit til Brunegård.

Om resten av aksjonærene stiller seg bak det forslaget, avgjøres i ettermiddag.

Fakta: Mentor medier: Mentor Medier ble etablert i 1998. De eier blant annet Vårt Land, de ulike variantene av Dagsavisen og den svenske avisen Dagen. De har hovedkontor i Oslo. I fjor hadde Mentor Medier en omsetning på 478 millioner kroner. Per Magne Tveiten er konsernsjef i Mentor Medier. Thomas Brunegård er styreleder. Mistillitsforslaget går mot sistnevnte.

Dette har skjedd:

23. mars ble Åshild Mathisen oppsagt fra stillingen sin i Vårt Land, to år etter at hun begynte i jobben. Per Magne Tveiten, styreleder i Vårt Land og konsernsjef i avisens eierkonsern Mentor Medier, begrunnet avgjørelsen i ulike syn på samarbeid og styringsprinsipper. I november ble det sendt ut et brev fra syv ledere i Mentor Mediers styre om at Vårt Land ikke ville samarbeide med de andre avisene i konsernet.

Avgjørelsen om at Mathisen skulle gå, kom brått og var imot redaksjonsklubbens vilje.

– Vi ser ikke at dette tjener prosjektet Vårt Land nå, sa Ane Bamle Tjellaug, klubbleder i Vårt Land til Aftenposten den gang.

Dette kan skje fremover:

Ender det opp med at mistillitsforslaget mot Tomas Brunegård går gjennom, kan det få hele Mentor Medier til å rakne, frykter tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes.

– Faren er stor for at hele konsernet kan bryte sammen, skriver Simonnes i et leserinnlegg hos Dagens Næringsliv.

Simonnes var selv med på å bygge opp Mentor Medier. Han er også tidligere konsernsjef.

Han får svar fra styremedlem Jens Barland som mener at Simonnes overreagerer.

– Det å si at konsernets eksistens er i spill i den aktuelle situasjonen, blir skremselspropaganda. Det kan leses som et innlegg fra noen som har interesse i å sette situasjonen enda mer på spissen enn det er grunnlag for. Eller at man vil få motstemmer til å tie, sier han til Vårt Land.