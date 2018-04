Styreleder i Vårt Land overlevde mistillitsforslag

Hva skjedde da Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen måtte gå? Det var spørsmålet som styret i Mentor Medier måtte svare aksjonærene på under en ekstraordinær generalforsamling mandag kveld. Her måtte de også ta stilling til et mistillitsforslag mot styrets leder, Tomas Brunegård. Det overlevde han med knappest mulig margin. 44,6 prosent stemte for mistillitsforslaget, mens 52,6 prosent stemte mot forslaget.

Brunegård fortsetter dermed som styreleder, men måtte tåle kraftig kritikk for sin håndtering av saken, ikke minst at han sendte et varsel mot Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten til Tveiten selv.

Bakgrunnen for møtet var den opprivende konflikten mellom mediekonsernets ledelse og datterselskapet Vårt Lands oppsagte publisher Åshild Mathisen.

I innledningen fra konsernsjef Per Magne Tveiten forklarte han hva som lå til grunn for det som førte til den omstridte oppsigelsen av Mathisen.

Han redegjorde for langvarige samarbeidsproblelemer mellom Mentor Medier og Vårt Land, mellom avisens publisher Åshild Mathisen, konsernsjef Per Magne Tveiten og andre konsernledere.

Som tidligere kjent ble det i redegjørelsen klart at dette blant annet handlet om digital utvikling, men også generell styring av selskapet.

- Det ble opplevd at Mathisen motarbeidet samarbeidet i konsernet, knyttet til felles digital infrastruktur, sa Tveiten.

– Svært kritikkverdig

Ifølge Tveiten handlet konflikten etter hvert også om generell styring av selskapet. Han beskrev det slik:

– Jeg ble også stadig mindre informert av Åshild Mathisen, på tross av vedtatte retningslinjer. Jeg kan ikke akseptere at en virksomhetsleder velger andre måter for samarbeid og styring som er vedtatt, sa konsernsjefen.

– I en periode fra november 2017 kommuniserte Mathisen til Mentor Medier via advokat. Det var ikke styremøter fra november til februar 2018. Vårt Lands budsjett for 2018 fikk vi ikke vedtatt før mars 2018, uttalte Tveiten.

I mellomtiden hadde både lederutviklingsprosesser stoppet opp, organisasjonspsykologer vært inne i ledergruppen – og styret hadde behandlet en varsling mot nettopp konsernsjefen, med påstander om trakassering av nettopp Mathisen.

Så eskalerte det som kjent 15. mars, da Vårt Land-sjefen innkalte til allmøte for å fortelle at hun ikke hadde tillit fra konsernsjef Tveiten:

– Hun valgte å dele bruddstykker av fortrolig informasjon fra samtaler og prosesser, som vi skulle behandle på styremøte en uke senere. Det mente jeg var svært kritikkverdig. Og preget naturlig nok den neste uken, sa han.

– Avtalt sluttvederlag

Torsdag 22. mars orienterte konsernsjef Tveiten styret i Mentor Medier at han ville gå til oppsigelse av Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathisen. Fredag 23. mars ble den effektuert. Tveiten omtalte det slik:

– Jeg fant det riktig å avslutte arbeidsforholdet. Dette var ingen hastig beslutning, men en konsekvens av en langvarig prosess.

– Hvorfor haster det, har jeg fått spørsmål om. Jeg kan forstå det, ut fra hva som har vært kjent. Men dette var altså ikke noe som ble gjort i hast, sa Tveiten.

Han redegjorde også for sluttvederlaget på 12 måneders lønn, og viste til at det var avtalt allerede i ansettelseskontrakten – altså var dette ikke et punkt til forhandling.

Skapte kø

Selve mistillitsforslaget kom til verden etter at en eiergruppe reagerte på prosessen bak oppsigelsen av Mathisen. Om aksjonærene stiller seg bak mistillitsforslaget, blir avgjort mandag ettermiddag.

Dagens Næringsliv skriver at hovedeier Jan Erik Mushom har redusert aksjeposten sin i Mentor Medier før mandagens ekstraordinære generalforsamling. Det ble ifølge DN bekreftet da styreleder Tomas Brunegård åpnet generalforsamlingen mandag.

Aksjeloven sier at styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen en måned etter at et krav fra eiere av minst en tiendedel av kapitalen blir lagt frem.

Gruppen bak mistillitsforslaget står for tilsammen rundt 17 prosent av aksjekapitalen (se i den første faktaboksen). Etter at de reagerte, ble en ny møteinnkalling sendt ut med et nytt vedtak. Eiergruppen uttrykker sterk mistillit til Brunegård.

Fakta: Mentor medier: Mentor Medier ble etablert i 1998. De eier blant annet Vårt Land, de ulike variantene av Dagsavisen og den svenske avisen Dagen. De har hovedkontor i Oslo. I fjor hadde Mentor Medier en omsetning på 478 millioner kroner. Per Magne Tveiten er konsernsjef i Mentor Medier. Thomas Brunegård er styreleder. Mistillitsforslaget går mot sistnevnte.

23. mars ble Åshild Mathisen oppsagt fra stillingen sin i Vårt Land, to år etter at hun begynte i jobben. Per Magne Tveiten, styreleder i Vårt Land og konsernsjef i avisens eierkonsern Mentor Medier, begrunnet avgjørelsen i ulike syn på samarbeid og styringsprinsipper. I november ble det sendt ut et brev fra syv ledere i Mentor Mediers styre om at Vårt Land ikke ville samarbeide med de andre avisene i konsernet.

Avgjørelsen om at Mathisen skulle gå, kom brått og var imot redaksjonsklubbens vilje.

– Vi ser ikke at dette tjener prosjektet Vårt Land nå, sa Ane Bamle Tjellaug, klubbleder i Vårt Land til Aftenposten den gang.