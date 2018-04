1 2 3 4 5 6 Avengers: Infinity War

Hvor er filmmediet på vei? Det er spørsmålet jeg tar med meg ut av salen etter å ha sett Avengers: Infinity War. Det er nittende gang vi ser en Marvel-film, men langt fra siste.

Prislappen blir stadig høyere.

Ryktene antyder at denne har kostet i overkant av to milliarder kroner (halvparten av det totale skuespillerhonoraret går angivelig, uforståelig nok, til Robert Downey Jr.).

Jeg orker ikke å moralisere over hva man heller kunne ha brukt slike summer på, for jeg er ikke motstander av at folk skal få kose seg, men jeg må likevel innrømme at jeg føler en viss tomhet ved tanken på verdens tilstand og på det faktum at for eksempel den tyske regissøren Valeska Grisebach kunne ha laget hundre fantastiske filmer for samme beløp.

Marvel studios

... likevel vil vi ha det igjen og igjen

Jeg så filmen i Oslos nye IMAX-storstue på Storo, og det er ingen som helst tvil om at det er forrykende. 3D er jeg lei av for lengst, men IMAX leverer sylskarpe bilder.

Det føles som om jeg sitter inne i selve filmen og får sentralstimulerende midler pumpet rett inn i systemet.

Og selv om jeg egentlig har fått nok av vesener som kjemper om tesserakter i universet, blir jeg naturligvis dratt med. Jeg merker det allerede på vei inn i salen.

En forventningsfull summing høres blant de fremmøtte anmelderne, som om det skal foregå noe helt spesielt, noe viktig og betydningsfullt. Jeg føler meg litt dum, det er faktisk ordet, dum, som en servil konsument som sitter klar til å omfavne en rekke skuespillere som ikke bryr seg om meg og som får millioner for å kle seg ut og avlevere replikker som syv av ti ganger ikke gjør noen forskjell fra eller til.

Vi vil ha mer av det samme

Rytmen i filmen kan jeg fra før. Dramatisk start, så regruppering og oppsummering, kjekke introduksjoner på alle som er med, første delmål, første hinder, andre delmål, andre hinder, og så videre. Alt til Alan Silvestris symfoniske bakteppe.

Til og med ti-tolv-åringer kan alt dette utenat. Men det er mye annet i livet vi også kan utenat, og likevel vil vi ha det igjen og igjen. Det slutter ikke å forbløffe meg. Hvor mange ganger syns vi det er stas å se superhelter redde hverandre i siste liten? Hvor mange ganger syns vi det er spennende å se hvilke våpen motstanderne har kokt sammen denne gangen?

Svaret ser ut til å være: Uendelig mange ganger.

Det er som om Aristoteles/Hollywood-fortellermodellen får grunnfjellet i oss til å vibrere. Originalitet er det siste som interesserer oss. Vi vil ha mer av det samme, så lenge det samtidig blir smartere, voldsommere, hurtigere og forbruker flere terrabyte per effekt.

Og det blir det jo.

Marvel

Robert Downey Jr . funker mindre bra for hver film

Poenget med Avengers er å lage et familieselskap som vi kan føle er vårt eget. Skikkelser fra hele Marvel-universet er med, og her pøses det på. Det er forfriskende å se Tom Holland (Hollywoods egen Johannes Høsflot Klæbo) som Peter Parker. Benedict Cumberbatch er en kvalitetsskuespiller, til tross for alle de dustete bevegelsene han må gjøre med hendene.

Robert Downey Jr.s lakoniske stil funker mindre bra for hver film, og det er umulig å se Gwyneth Paltrow uten å tenke på kaffeklystér. The Guardians of the Galaxy-gjengen står for de beste replikkvekslingene, og nå, etter Black Panther, foregår sentrale deler av handlingen i Wakanda, slik at diversiteten er ivaretatt.

Stan Lee dukker opp i en lynrask og morsom cameo-rolle som man får med seg hvis man følger godt med i New York-sekvensen. Resten av gjengen leverer som normalt, selv om noen, for eksempel Scarlett Johansson, ser ut til å kjede seg, antakelig fordi rollen hennes går på autopilot og ikke bidrar vesentlig.

Bedre enn vanlig

Et element som er bedre enn vanlig, er den intergalaktiske despoten Thanos. Han er ikke bare en hvilken tomskalle som helst, men har en tydelig politisk agenda. Om han tilhører høyre- eller venstresiden er ikke godt å si, men han har fått det for seg at universet er for tett befolket og at hvis han fjerner halvparten av alle som lever, får de gjenværende det bedre.

Drømmen hans er å våkne om morgenen og vite at alle som lever har det bra. Det er samme drøm som jeg har. Men Thanos er mer handlekraftig. Han har planer om et folkemord som skal foregå hurtig, smertefritt og vilkårlig. Det er antakelig ingen dum tanke, sånn rent løsrevet fra etikken, og den har også mye for seg rent miljø- og bærekraftmessig.

Likevel føler altså Avengers-gjengen at den må stoppes. Og ingen skal si at de ikke forsøker.

De to milliardene kommer tilbake, med renter, i løpet av få uker.