Ingvild Burkey skriver friskere og tøffere enn gjennomsnittet

Ingvild Burkey

Et underlig redskap, fortellinger

Forlaget Oktober 2017

Ingvild Burkey (f. 1967) har fått Riksmålsforbundets litteraturpris 2017 for Et underlig redskap. Hun debuterte med diktsamlingen Torden i søvne i 1994 og har siden fått jevnt over gode kritikker. Hun mottok Tanums kvinnestipend i 2005 og ble nominert til Brageprisen for diktsamlingen Den mest tenkelige av alle verdener i 2008.

Ingvild Burkeys interesse og talent er noe annet enn den tradisjonelle fortellingen med handlingsgang og personer som utvikler seg.

Et underlig redskap består av 48 fortellinger og en prolog. I prologen beskrives det hvordan 100 flådde slanger kryper levende omkring hverandre og kjenner hver eneste bevegelse mot de andre på sine blottlagte nerver. «Slik føles det å være ved bevissthet. Bevissthet, selvbevissthet.», skriver Burkey.

Leser vi prologen som en nøkkel til fortellingene, dreier de seg om bevisstheten og selvbevissthetens blottlagte møte med verden, livet og andre mennesker: Du er flådd. Du har nervene utenpå. Og så går du ut i verden og møter de andre. Som en åpen sårflate.

Sikker skriftføring

Burkey skriver friskere, frekkere, tøffere, mer originalt og sikrere enn gjennomsnittsforfatteren. Derfor kan hun også helt uanstrengt leke seg innpå bibeltekster og problematisere ulike tale- og skrivemåter:

«Tanken på et evig liv med en slik sjel er selvfølgelig uutholdelig. Uutholdelig er et ord jeg bruker for ofte, det har mistet all kraft. Jeg, som i virkeligheten utholder alt, tåler alt, finner meg i det meste. Men jeg vil tenke ferdig denne tanken, om den kan kalles det, om min sjel. For det er som om den er dårlig klistret fast til kroppen.»

Men selv om Ingvild Burkey skriver godt, forteller hun ikke alltid like godt. Fortellinger skal vanligvis ha en begynnelse og slutt, og midt imellom skal det gjerne være en handling som endrer personene.

Fortellingene i denne boken er ikke bare preget av en åpen avslutning. Mange av dem virker åpne hele veien, blant annet fordi de er løst knyttet til forteller, personutvikling og handlingsgang.

Brå skifter

Hos Burkey er det situasjonsriss, bekjennelser, eksistensielle spørsmål, grubling og beskrivelser av det vi kan kalle menneskets grunnvilkår som spiller hovedrollen.

Fortellingene preges av brå overganger fra et sted til et annet, fra en forteller til en annen og fra den ene tanken til den andre.

Forfatteren veksler mellom å ha mannlige og kvinnelige fortellere, men de fremstår jevnt over som den samme fortellerstemmen og lyder like mye som en essay-stemme eller lyrisk jeg. Eller som selveste bevissthetens strøm.

Såre portretter

Alt fremstår litt hjemløst i denne boken, også fortellingene selv, som hverken er helt novelle, kortprosa, dikt eller fortelling. Denne replikkvekslingen er typisk for stemningen i boken:

«– Hvor er du?

– Jeg vet hvor jeg er, men jeg føler ikke at jeg er på stedet der jeg befinner meg.»

Det finnes flere fortellinger med bortimot alminnelige begynnelser og klassisk åpne avslutninger her, for eksempel det fine portrettet av Birte, den friske og frekke Nytt kapittel, i hvilket Gud gjøres til latter og slår fryktelig tilbake.

Boken rommer også såre fortellinger om soldatliv og sykehusliv og vakre portretter av tapt eller aldri vunnet kjærlighet.

Oppgitt og naturalistisk

Det finnes flere helstøpte fortellinger i denne boken, selv om fortellingen som regel spiller en underordnet rolle. Forfatteren kan også plumpe – ufrivillig? – ut i et ahistorisk og naturalistisk livssyn.

Et eksempel på det ahistoriske finner vi i tittelfortellingen, hvor menneskets grunnleggende livsvilkår later til å være de samme trange til alle tider.

Det naturalistiske livssynet gjennomsyrer hele boken: Menneskets natur er bare natur. Menneskets kultur, sensibilitet og bevissthet eier ikke annen kraft enn å flyte med naturen i oss, mens bevisstheten er en åpen sårflate i møte med de andre.

Selv om det kanskje bare er ment som fortellerens bekjennelse og selverkjennelse, kan oppgittheten og naturalismen også komme til uttrykk som hån og forakt for mennesket som vil løfte seg over naturen i seg: «Jeg er et dårlig menneske (...) Av og til morer jeg meg med å forestille meg hvordan et godt menneske ville klare seg her.»

Burkey spør mer enn hun svarer, og det er neppe fordi hun ikke vet hva som er viktig og ikke har noe budskap til leserne. Det er nok heller fordi disse fortellingene nær sagt er skrevet fra et sorgens og skuffelsens sted der troen på mennesket har tatt frikvarter. Da kommer mismotet og det ahistoriske og naturalistiske livssynet og tar oss.