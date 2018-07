Nettstedet Resett har fått 16 nye investorer

– Det er nå 21 eiere i resett, med litt forskjellige eierandeler, skriver styreleder Monica Staff på e-post til Finansavisen.

Hvem aksjonærene er, fordelingen av aksjeposter eller hvor mye penger Resett har hentet, ønsker hun ikke å gå inn på.

Resett ble etablert i fjor høst av Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen. I tillegg er Helge Lurås, Monica Staff, Christian Mikkel Dobloug og Håkon Wium Lie på eiersiden. Eierne sørget for at nettstedet hadde 1 million kroner i startkapital og gikk senere i 2017 inn med 350.00 kroner i et lån som ble konvertert til egenkapital.

I mars solgte Spetalen sin andel, etter en debatt om hvorvidt han kunne sitte som vararepresentant i Pressens Faglige Utvalg (PFU) og samtidig være eier i et medieselskap.

– Kapitalutvidelsen, samt stadig økende annonseinntekter, gjør at Resett er meget godt rustet for videre drift og vekst, skriver Staff videre til avisen.

Ifølge styrelederen har nettstedet om lag 30.000 unike brukere daglig.