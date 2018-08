I Locke (2013) får Tom Hardy en telefonsamtale som gjør at livet tar en uventet vending. Han setter seg i bilen, og resten foregår i bilen. Den danske filmen Den skyldige er bygd over samme lest.

En politimann sitter på alarmsentralen for nødnummeret 112 og får en telefon fra en livredd kvinne. Hele handlingen foregår inne i et rom, og det er langt fra kjedelig.