Forfatter Cecilie Løveid får kritikerprisen

Løveid var en av fem som fikk priser da litteraturkritikerprisene ble delt ut av Norsk kritikerlag i Litteraturhuset torsdag. Løveid fikk prisen for beste skjønnlitterære voksenbok.

Vandreutstillinger er en samling dikt om kunst og kunstnere, deres liv eller verker, skriver hennes forlag Kolon på sin nettside.

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok gikk til Magnhild Winsnes for Hysj. Anne Bitsch fikk sakprosaprisen for Går du nå, er du ikke lenger min datter, og Øystein Vidnes fikk prisen for beste oversettelse for Tre kvinner.

Carina Elisabeth Beddari ble Årets litteraturkritiker 2018 for sin innsats som kritiker i Morgenbladet.

Selv prisen er et trykk av Håkon Gullvåg.