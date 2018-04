Saken oppdateres.

Tidlig i mars ble den folkekjære artisten Lill-Babs innlagt på sykehus etter hjertesvikt. I dag, 3. april, døde hun, melder Aftonbladet.

Det er familien som bekrefter artistens dødsfall på Instagram tirsdag morgen.

Svensson ble lagt inn på sykehus etter hjertesvikt. Da de undersøkte henne, oppdaget de også en ondartet kreftsvulst. Det var den hun døde av, skriver familien.

«Vår elskede mor, søster, mormor, tippoldemor og tante har nå sovnet stille og rolig inn etter kort tids sykdom», skriver Malin Berghagen, en av artistens døtre.

Tidlig i mars ble Lill-Babs fraktet til sykehus med hjerteproblemer. Bare få dager tidligere hadde hun fylt 80 år.

«Nå har familien behov for litt tid til å sørge, og vi ber om at det respekteres», skriver Berghagen videre og signerer med navnene Monica, Malin, Kristin og resten av familien.

Monica Svensson og Kristin Kaspersen er artistens to andre døtre. Barbro Svensson var alenemor for tre barn. Dette er blant grunnene til at hun regnes som et forbilde i Sverige.

”Nu behöver vi i familjen vår tid för vår sorg och ber att den respekteras. Kärlek, Monica, Malin, Kristin och familjen”.

Større enn The Beatles på ett tidspunkt

Barbro Svensson har vært aktiv i 65 år. Tidlig i karrièren delte hun sendetid på TV med ingen andre enn The Beatles. I 1963 var både Lill-Babs og kanskje tidenes største band gjester på det svenske TV-programmet Drop-In.

På denne tiden var Svensson stor i Tyskland. The Beatles var fortsatt ukjente. Da var det bandet fra Liverpool som ba den svenske artisten som autografer, skriver Aftonbladet.

– Guttene var helt ukjente da, og jeg var kjent. Jeg var kjempestor i Tyskland, så for dem var jeg en stor stjerne som kom hjem, sa Svensson i et intervju om hendelsen.

Lill-Babs deltok på den svenske Melodifestivalen tre ganger – i 1960, 1961 og 1973. Hun hadde sitt gjennombrudd i 1959 med låten «Er du kär i mig annu, Klas-Göran?». Hun har også spilt i Norge ved flere anledninger.

– Et ikon er borte

Eksmannen Lasse Berghagen møtte Lill-Babs for siste gang på søndag. Til Aftonbladet forteller han at det er en stor personlighet som har sovnet inn.

– Jeg tror hun har betydd utrolig mye for det svenske folk. Hun har spredt glede i hele sitt voksne liv, siden hun var tenåring. Hun har vært generøs på alle måter. Det er nok mange som er triste og som kjenner på savnet i dag, sier Berghagen til avisen.

En av hennes nærmeste kolleger, Lill Lindfors, beskriver Lill-Babs som en omtenksom person full av kjærlighet overfor SVT.

– Det er helt uvirkelig. Så sørgelig og ufattelig. Selv om hun ble 80 år, så døde hun ung, siden hun var så aktiv, sier Lindfors til TV-kanalen.

Den svenske sosialministeren Annika Strandhäll var raskt ute med sine kondolanser på Twitter.

– Lill-Babs har nok rørt sjelen til de fleste svensker. Et ikon er borte, skriver hun.