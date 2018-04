Vår älskade mamma, syster, mormor, gammelmormor, faster och moster har nu somnat in lugnt och stilla efter en kort tids sjukdom. Hennes hjärta har slagit många sköna slag för publiken, familjen, kollegorna och vännerna men nu får det vila. Mamma kom in akut för hjärtsvikt och då upptäcktes en elakartad cancer. En kombination som blev för tuff för vår så annars envisa och starka mamma. Familjen har varit runt mamma varje dag sedan hon kom till sjukhuset och hon somnade in lugnt och stilla idag på förmiddagen. Nu vilar hennes själ hos mamma Brita. Nu behöver vi i familjen vår tid för vår sorg och ber att den respekteras. Kärlek ❤️ Monica, Malin, Kristin och familjen. ”Nu går sista visan, dig vill jag sjunga för. Vi behöver varandra, du och jag och dom andra, som står utanför. Så låt den sista strofen, bli till en sång vi minns. Tack för att jag får ha dig. Tack för att alla finns!” En hälsning från Mamma till hennes älskade publik finns i min profil. ❤️

