Direktør Karin Hindsbo har holdt en lav profil utad siden hun tok over som sjef for Nasjonalmuseet i fjor sommer. Foran seg har hun en rekke store oppgaver. Frem mot 2020 skal hun lede flyttingen av hele museet til Vestbanen.

Hindsbo regner med å ha en ny organisasjonsmodell med ny ledersammensetning på plass før sommeren.

– Det er målet. Vi er midt i en stor omstillingsprosess, sier hun.

Omstillingen kommer til å ha konsekvenser for mange av museets ansatte. Hindsbo vil ikke si om antall ansatte skal reduseres.

Slår sammen avdelinger

Etter det Aftenposten forstår, innebærer omorganiseringen at dagens avdelingsstruktur, med en avdeling for samtidskunst, en for design- og håndverk, en for arkitektur og en for eldre og moderne kunst, oppløses.

Museet skal være i gang med en innplasseringsprosess for de ansatte. Hindsbo vil ikke kommentere avdelingsstrukturen eller noe som har med enkeltpersoner å gjøre.

– På nåværende tidspunkt arbeider vi på overordnet nivå og med funksjoner, sier hun.

Endringene var tema på et allmøte for de ansatte fredag.

Det er også flere ubesatte stillinger i museet. Blant annet står man uten markedsdirektør og administrasjonsdirektør. Hindsbo regner med at disse skal lyses ut om ikke lenge.

Foreløpig konsulentregning på en drøy million

Konsulentselskapet PwC bistår museet i omstillingsprosessen. Regningen for første fase med konsulenthjelp er på 1.050.000 kroner. Ytterligere kostnader vil påløpe.

– Hvorfor trenger dere ekstern hjelp?

– Det er vanlig og helt nødvendig, av to årsaker. For det første er det en meget tidkrevende prosess å omorganisere. For det andre er det ikke troverdig at vi skal gjøre det med bare interne folk. Det er ryddigere at noen utenfra driver prosessen. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er museets prosess, men vi får bistand til implementeringen, sier Hindsbo.

– Lite støy

Hovedverneombudet for Nasjonalkmuseets ansatte, kurator Mai Britt Guleng, sier omorganiseringsprosessen hittil har vært grundig. Ansatte på alle nivåer har vært involvert.

– De ansatte har fått god informasjon hele veien og har kunnet si sin mening både skriftlig og muntlig, sier Guleng.

Ifølge henne har det vært lite støy rundt prosessen. Guleng frykter ikke at innplasseringen i ny organisasjon blir spesielt krevende. Hun har heller ikke hørt snakk om nedbemanning og sluttpakker.

– Alle har fått si sin mening

Også hovedtillitsvalgt Birgit Jordan for Norsk Tjenestemannslag (NTL) sier de ansatte har opplevd prosessen som god. Jordan mener den nye organisasjonsmodellen i utgangspunktet ser bra ut.

– Vi håper at denne modellen kan løse noen av de organisatoriske utfordringene vi har hatt tidligere. Men vi er fortsatt tidlig i prosessen med implementering, og det kan skje endringer underveis, sier Jordan.

NTLs medlemmer så langt har hatt liten grunn til å frykte for jobbene sine, ifølge Jordan.

– Vi har ennå ikke kommet så langt i prosessen at nedbemanning og sluttpakker er blitt drøftet, sier hun.

Karin Hindsbo sier omorganiseringen er krevende, men at hun har lagt opp til en åpen prosess. Det er gjennomført over 80 intervjuer. Ledelsen har fått over 130 skriftlige innspill.

– Det er et sterkt ønske internt om endring. Jeg gleder meg over et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte, sier Hindsbo.

Forventninger om bedre besøkstall

I forbindelse med museets flytteplaner fastsatte Stortinget i 2013 en rekke forventninger til nye Nasjonalmuseet.

Antall besøkende skal øke fra 500.000 til 750.000 årlig. Museet må bli mer synlig i bybildet, hevde seg bedre nasjonalt og internasjonalt, samt styrke forskningsinnsatsen.

– Vi jobber nå for å innfri de klare forventningene om tilgjengelighet, økt besøk og flere formidlingstilbud. Vi skal bli ett felles museum. Det er et stort ønske fra de ansatte, sier Hindsbo.

Flyttingen til Vestbanen innebærer at Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet og Museet for samtidskunst samles under samme tak for første gang.

Må øke egeninntjeningen

Fra Kulturdepartementet kommer også føringer om at museets egeninntjening må bli bedre. I 2017 hadde Nasjonalmuseet egeninntekter (fra sponsorer, museumsbutikk, billettsalg og annet) på drøyt 33 millioner kroner. Museets totale inntekter var på nesten 354 millioner kroner.

Det betyr av mer enn 90 prosent av museets inntekter er statsstøtte.

Til sammenligningen hadde kunstmuseet KODE i Bergen, der Hindsbo var direktør frem til mai 2017, en egeninntjening på 30,5 prosent i fjor.

Hindsbo vil ikke anslå et konkret mål for hvor høye egeninntektene til Nasjonalmuseet skal være

– Hvordan skal dere rigge dere for å bli mer kommersielle?

– Vi jobber strategisk og målrettet med alle deler av den kommersielle virksomheten. Det gjelder sponsorer, utleie, partnerskapsprosjekter, og hvordan vi i fremtiden skal velge å profilere oss. Det handler også om reiseliv og bedriftsinntjening, sier hun

