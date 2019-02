I mer enn hundre år har Stavanger ikke visst hva man skulle gjøre med byens store forfatter. I hele Norge oppkalles litteraturfestivaler etter landsdelenes kjente forfattere, hjemmene deres settes i stand og åpnes for allmennheten. Men Stavanger har ikke lagt to pinner i kors for Alexander Kielland, for å sitere hans biograf Tor Obrestad.

Kanskje kom man feil ut fra starten av. Forfatterens hus ble revet i 1907, året etter at Kielland døde. Prosessen ble seig og konfliktfylt da byen skulle reise en statue av ham, billedhuggeren Magnus Vigrestad møtte selv ikke opp til avdukingen i 1928. Kanskje skjønte man ikke verdien av en forfatter som dyrket fransk eleganse og skildret erotiske intriger i småbyens borgerskap.