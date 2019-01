I dag er det sykehus i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum. Ideen om å erstatte disse sykehusene med ett stort sykehus for hele regionen, har fått fotfeste i byråkrati og blant politikere.

Tilbake i 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet at et nytt sykehus for regionen burde legges ved Mjøsbrua, altså ved Moelv.