Da jeg første gang ble vegetarianer for nesten 25 år siden, oppsto det nesten alltid misforståelser. Folk antok at jeg hadde dyppet hele hodet i ideologier fra 70-tallet, og at jeg mest sannsynlig tilbrakte fritiden min med å kaste maling på kvinner i pelskåper. Og at jeg foretrakk vond mat, for eksempel overdrevne mengder råkost og kinakål.

Men den enkle grunnen til at jeg ble veggis, var bare at jeg likte grønnsaker best, og følte meg mest vel når jeg ikke spiste kjøtt. Det var ren egoisme, selv om det var veldig hyggelig å spare livene til endel dyr på veien.