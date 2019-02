Sarah Sørheim blir nyhetsredaktør i NTB

Før tiden i Aftenposten har Sørheim ledet Etter Børs-redaksjonen i Dagens Næringsliv, og hun har vært kulturredaktør i Klassekampen.

Nå skifter hun beite til mer «harde nyheter».

– En av grunnene til at jeg takket ja til jobben, er at jeg er et nyhetsmenneske i sjel og sinn. Det er kanskje ikke så lett å se på CV-en min, men det vet alle som kjenner meg. Uansett hvilken rolle jeg har hatt i avis, så har jeg hatt mye å gjøre med nyhetsredaksjonen, sier Sørheim og legger til:

– Jeg kjente at det er på tide å gå «all in» i det sentrale nyhetsarbeidet, det er det som er hjertet i journalistikken.

Har løftet kulturjournalistikken digitalt

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen sier Sarah Sørheim har tatt kulturjournalistikken til nye digitale høyder.

– Denne delen av vår journalistikk har under hennes ledelse gått fra å være lite lest på digitale plattformer, til å bli et svært godt lest stoffområde. Det er med å sikre fremtiden for kulturjournalistikken, sier han

Videre understreker han viktigheten av hennes arbeid for å skape nye møteplasser.

– Gjennom alt fra byutviklingskvelder til Nordiske Seriedager har publikum møtt Aftenposten på en ny og engasjerende måte, sier Hansen, og fortsetter:

– Sarah har vært en drivkraft i å utvide det klassiske kulturbegrepet. Aftenpostens kulturavdelingen ledet an i den norske #metoo-debatten og debatten om hvordan våre største byer skal fungere i fremtiden.

Aller mest kjent er nok Sarah Sørheim blitt som en del av trioen bak podkastsuksessen Aftenpodden. Sammen med politisk redaktør Trine Eilertsen og Lars Molteberg Glomnes har hun skapt en engasjerende diskusjon om norsk politikk som ukentlig når en fanskare fra tenåringer til store deler av regjeringen.

– Jeg er glad for Sørheim fortsetter i Aftenpodden, nå som nyhetsredaktør i NTB. NTB får en nyhetsredaktør som er svært godt oppdatert på norsk samfunnsliv, og som har vist seg som en effektiv leder i å drive digital transformasjon, avslutter Hansen.

Podkast-stjerne

Aftenpostens podkast-suksess Aftenpodden har også bidratt til at hun har fått jobben i NTB.

– Gjennom snart fire års arbeid med Aftenpodden har Sarah Sørheim vist seg som en skarp observatør og en viktig stemme i analysen av norske samfunnsforhold, sier sjefredaktør Mads Yngve Storvik i NTB.

Han omtaler ansettelsen som en «strålende signering» for nyhetsbyrået.

– Sarah er en svært dyktig og markant leder som har mye å tilføre NTB. I tillegg er hun en likandes person, og det er ingen ulempe, sier Storvik.

Vil bevare troverdigheten

Sørheim selv sier at hun kan ta med seg erfaringer fra redaksjoner som har måttet gjøre store endringer, samtidig som de har jobbet med å bevare kvalitetsjournalistikken.

– Det høres kanskje ut som en klisjé, men jeg har lyst til å være med på å forme «fremtidens NTB», som selvfølgelig må bygges på den utrolige viktige og sentrale posisjonen byrået har i dag. Det blir kjempespennende å utvikle det videre, sier hun.

Den nye redaktøren trekker frem troverdigheten som spesielt viktig for byrået.

– NTB har utrolig høy troverdighet. Det er en helt unik posisjon, og det er helt avgjørende at vi bevarer den og videreutvikler den. Man kan stole på NTB.