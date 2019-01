«Shoplifters» er en briljant historie fra det moderne Japan

Hva er egentlig en familie? Dette grunnleggende spørsmålet utforsker Hirokazu Koreeda i Shoplifters. Filmen mottok Gullpalmen i Cannes, publikumsprisen under Film fra Sør, og det er ikke usannsynlig at den får Oscar i februar.

Du tenker kanskje at definisjonen av en familie ikke er så vanskelig, at blodsbånd er sterkere enn noe annet? Men er det tilfelle? For lille Yuri er det ikke så sikkert at foreldrene, som lar henne sitte utelåst i timevis på verandaen, er dem som er best egnet til å ta vare på henne.