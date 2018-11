Hvorfor Colette er en amerikansk-engelsk-ungarsk produksjon og ikke en fransk, er et mysterium. Colette var en av de mest profilerte franske forfatterne i det forrige århundret. Flere av bøkene hennes er filmatisert og fikk mye oppmerksomhet, gjerne skandaløs sådan. Hun var også med på å skape historien i Roberto Rossellinis klassiker Reisen til Italia (1953).

I tillegg var hun altså på tidlig 1900-tall en kvinnelig stemme i et hav av mannlige og skrev bøker under sin ektemanns pseudonym Willy. I motsetning til ham kunne hun skrive, og hun solgte i bøtter og spann, uten hverken å eie rettighetene eller bli kreditert. Legg til at hun var bifil, så er dette en historie som passer godt i vår identitetsbevegelsestid. Colette er en beretning som formelig roper om å bli fortalt på det store lerretet.