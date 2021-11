Rekk opp hånden om du vet hva metaverset er

En helt ny måte å møtes på. Et nytt mareritt for personvernet. Eller bare enda flere penger til Mark Zuckerberg? Metaverset kan bety alt dette og mye mer.

I metaverset vil alle være representert som en avatar – også Mark Zuckerberg. Bildet er fra presentasjonen under Facebook Connect.

12 minutter siden

Skandalene og lekkasjene har nærmest ukentlig forsterket inntrykket av at teknogiganten bevisst ofrer brukere og samfunnshensyn for å prioritere sin egen profitt.

Men da Facebook-sjef Mark Zuckerberg nylig skulle holde sin årlige presentasjon for utviklerne sine, nevnte han ikke problemene med et ord. I stedet snakket han kun om sine storstilte planer for «the metaverse».