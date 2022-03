«Kampen om Narvik» utsatt igjen – denne gangen på grunn av krig

Premieren på den norske storfilmen «Kampen om Narvik» utsettes på ny på grunn av krigen i Ukraina.

«Kampen om Narvik» ville bli for sterk i dagens situasjon med krigen i Ukraina, mente filmfolkene bak.

NTB

38 minutter siden

Etter at koronapandemien førte til forsinkelser både av innspilling og premiere skulle filmen rulle over kinolerretene fra 18. mars. Men torsdag formiddag kom beskjeden om ny utsettelse – til uvisst hvilken dato.

Filmfolkene bak krigsfilmen tror sanseinntrykkene blir for sterke i dagens situasjon, står det i pressemeldingen fra Nordisk Film Distribusjon.

Der står det at man har hatt mange samtaler med samarbeidspartnere og publikum de siste dagene, og vurdert om «Kampen om Narvik» kunne tjent som et bidrag til ønsket mange nå har om å forstå hva krig er og konsekvensene av den.

– Det eneste riktige å gjøre, sier «Kampen om Narvik»-produsent Aage Aaberge om valget om å utsette premieren 18. mars på grunn av krigen i Ukraina.

Skuffet

– Vi har tatt innover oss at selv om mange oppsøker avisartikler og nyhetssendinger for å begripe det som nå skjer, går det et tydelig skille mellom å søke kunnskap og det å oppleve et realistisk krigsdrama i en kinosal, med de sterke sanseinntrykkene det gir, sier filmens produsent Aage Aaberge.

Aaberge er klar over at utsettelsen vil skuffe mange, særlig i nord. «Kampen om Narvik» tok mål av seg til å fortelle en underkommunisert del av norsk krigshistorie, om det største slaget på norsk jord under krigen. Nær ni tusen liv gikk tapt og 64 skip ble senket.

– Det er selvfølgelig tungt å utsette. Under de nåværende omstendighetene har vi likevel kommet frem til at det er det eneste riktige å gjøre, sier Aage Aaberge.