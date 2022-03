Will Smiths flate hånd stjal showet. Det er ikke første gang en skandale preger Oscar-utdelingen.

Fra før inneholder listen over Oscar-flauser blant annet en naken mann på scenen, et overraskelseskyss og opplesing av feil vinner.

Chris Rock (f.v.) blir klappet til av skuespiller Will Smith under nattens Oscar-utdeling. Kort tid senere ble Smith årets mannlige hovedrolle. Kilder i filmbransjen tror skuespilleren vil bli fratatt prisen.

12 minutter siden

Skuespiller, rapper og filmprodusent Will Smith fiket til komiker Chris Rock under nattens Oscar-utdeling. Komikeren gjorde narr av håret til Smiths kone, Jada Pinkett Smith. Kort tid senere ble Will Smith tildelt prisen for beste mannlige hovedrolle for sin rolle i filmen King Richard.

I etterkant av hendelsen tvitret oscar-akademiet om nulltoleranse for vold. Chris Rock har sagt at han ikke kommer til å anmelde hendelsen.

