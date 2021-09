a-ha topper Oslo-festival neste år

Filmaktuelle a-ha gjør sin første festivalkonsert i Oslo noensinne.

Morten Harket og a-ha spiller på OverOslo på Grefsenkollen i juni.

10. sep. 2021 11:00 Sist oppdatert 28 minutter siden

OverOslo oppe på Grefsenkollen er én av de mange norske sommerfestivalene som er blitt avlyst to år på rad. Hele programmet med artister som Pet Shop Boys, Sigrid og Cezinando på topp, er flyttet til juni 2022.

Fire festivaldager er for lengst utsolgt, men nå legger arrangørene til én ekstra dag, lørdag 11. juni. Øverst på plakaten står filmaktuelle a-ha.

Blir full festivaldag

Selv med en snart 40 år lang karriere i popbransjen, har trioen Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy aldri holdt en festivalkonsert i Oslo. De har spilt festivaler som Kalvøya i Bærum, Kongsberg Jazzfestival og Parken i Bodø, men aldri noen lignende i hovedstaden.

Her har a-ha heller holdt egne konserter i Oslo Spektrum, på Ullevål stadion eller i Frognerparken.

– Vi har jobbet lenge og i mange år med å lokke et litt for stort band til en litt for liten festival. Men guttene hadde lyst til dette, og det er vi veldig glade for, sier arrangør Thorkild Gundersen til Aftenposten.

Magne Furuholmen, Paul Waaktaar-Savoy og Morten Harket i a-ha.

Samtidig byr OverOslo på mer godt og velkjent for dem som liker hitlistepopen fra 1980-tallet.

– Bandet ønsket selv at dette skulle være en full festivaldag, ikke en a-ha-konsert alene. Derfor syr vi sammen en full pakke med ni artister på tre scener. Co-headliner er allerede klar i engelske Simple Minds, et band som vi også har jobbet lenge med å få hit, sier Gundersen.

OverOslo har jubileum og arrangeres for tiende gang neste år.

Slik så det ut da BigBang spilte på OverOslo sist gang i 2019.

Les også Filmanmeldelse av «a-ha: The Movie»: Scener fra et dysfunksjonelt bandekteskap

Film og flere konserter

2022 ligger for øvrig an til å bli nok et hektisk år for a-ha. Koronaen tvang bandet til å avbryte og flytte en rekke konserter på sin Hunting High and Low-turné. Disse tas nå opp igjen etter nyttår. Japan, USA og en rekke land i Europa får besøk. a-ha spiller også i Stavanger og to ganger i Oslo Spektrum i mai.

Samtidig går den nye dokumentarfilmen om bandet videre på kino i Norge. «Et stormfullt ekteskap mellom tre personligheter som aldri burde vært gift», skrev vår anmelder om a-ha: The Movie.

6000 billetter til a-ha-dagen under OverOslo kommer i salg onsdag 15. september kl. 10.00.