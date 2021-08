Gunilla Bergström, mammaen til Albert Åberg, er død

Den svenske forfatteren Gunilla Bergström, som skrev barnebøkene om Albert Åberg, er død. Hun ble 79 år gammel.

En tegning av Albert Åberg på Statens barnehus på Hamar i 2011.

Det er forlaget hennes, Rabén och Sjögren, som opplyser at Bergström døde i sitt hjem etter lengre tids dårlig helse og sykdom.

Bergström skrev en lang rekke bøker om Albert Åberg, som bodde med sin alenepappa, og mange bøker om Milla, Mia og andre barn, samt rim og dikt.

Bøkene, som hun illustrerte selv, ble oversatt til 29 språk og var svært populære også i Norge, oversatt av Tor Åge Bringsværd.

Bergström startet sin karriere som journalist blant annet i Dagens Nyheter og Aftonbladet. Hun debuterte som forfatter i 1971 med «Mias pappa flytter», og fire år senere ble hun forfatter på heltid.

Hun skrev til sammen 26 bøker om Albert Åberg, som het Alfons Åberg på svensk, samt rimbøker som «Ramsor och Tramsor om Bill och Bolla» og Tokigt och klokigt – mera rim om Bill och Bolla».

Det er først og fremst bøkene om Albert Åberg som har gjort henne kjent. Den første, «God natt, Albert Åberg», ble utgitt i Sverige i 1972, og hun tenkte aldri at de skulle bli så mange.

– Jeg skal bare …, tenkte hun, akkurat som hovedpersonen, og skrev enda en.

Albert Åberg er en vanlig liten gutt som bor med sin pappa, noe som ikke var så vanlig på 70-tallet, og som har en innbilt venn ved navn Skybert, som bare han kan se.

– Jeg har lenge forstått at dette ikke er noe yrke, men en livsstil. Jeg kan ikke si at jeg skal slutte, for det pågår i hodet hele tiden, sa hun i et intervju med TT for et par år siden.