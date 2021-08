Filmanmeldelse: «Reminiscence» er farlig nær å ligne en kalkun

Westworld-medskaper Lisa Joy har et godt øye til Hugh Jackmans overkropp, men burde ha jobbet mer med manus i denne uforløste klima-dystopien.

Rebecca Ferguson og Hugh Jackman i et av filmens mange favntak.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

På papiret så dette spennende ut. En ikke så fjern fremtid der Miami og amerikanske kystbyer har havnet under vann på grunn av klimaendringer. Som under andre kriser deler befolkningen seg inn i de som har råd til å beskytte seg, og de som må leve i naturkreftenes vold.

Et perfekt utgangspunkt for en allegori over menneskenes utsatthet, et sted mellom Blade Runner og Waterworld. Førstnevnte film er blitt stående som en klassiker, sistnevnte som en formidabel kalkun.

