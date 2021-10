Låter kjent. Bare enda bedre.

Amerikanske The War On Drugs nærmer seg perfeksjon på sitt femte album.

Adam Granduciel (t.h.) og hans The War On Drugs er i musikalsk toppform.

Nå nettopp

Fire minutter ut i åpningslåten «Living Proof» kommer det første beviset på at Adam Granduciel og hans The War On Drugs er i musikalsk toppform. En akustisk låt bygd over tematikken «what have I been runnin' from?» avsluttes da med en gitarsolo så ren, nostalgisk og stilsikker at det er til å bli rørt av.

Det skal komme mange kutt med tykke lag av musikk gjennom I Don’t Live Here Anymore. Det er tross alt dette rockebandets fremste kjennetegn og store suksessoppskrift. Men «Living Proof» er likevel akkurat det: Et bevis på at Granduciel nå tør å stole fullt og helt på låtene i seg selv.

