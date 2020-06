Dette spillet er ulikt alle andre. Nå er det landets største blant barn.

På to år har det eksplodert. For 52 prosent av 9–10-åringene er dataspillet Roblox nå på topp. Hemmeligheten er at barna selv programmerer spillopplevelsene sine.

